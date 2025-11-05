Toroslar’da okuma salonu sayısı 6’ya çıktı

Mersin Toroslar Belediyesi, eğitim alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. İlçede gençlerin ve öğrencilerin güvenli, konforlu ortamlarda ders çalışabilmesi için oluşturulan okuma salonlarının sayısı 6’ya çıktı. Akbelen, Selçuklar, Arpaçsakarlar ve Yalınayak Mahallelerinin ardından Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi’ne ikinci okuma salonu kazandırıldı. Yeni salon, öğrencilerin sessiz ve verimli bir ortamda ders çalışabilecekleri şekilde modern donanımlarla hazırlandı. Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi’nde gerçekleşen açılış törenine; CHP Toroslar İlçe Başkanı İzzettin Kırılmaz, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda vatandaş, çocuklar ve gençler katıldı. Açılışta öğrenciler, yeni okuma salonunu büyük bir heyecanla inceledi.

'MAHALLEMİZ ŞANSLI, BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Hüseyin Okan Merzeci Mahalle Muhtarı Aziz Filiz, açılışta yaptığı konuşmada, mahallesinde ikinci okuma salonunun açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız’a teşekkür etti.

Muhtar Filiz, “Ben şanslı bir muhtarım. Mahallemizde okuma salonunun ikincisini açıyoruz. Sayın başkanımıza rica ettim, çünkü buradaki çocuklarımız aşağıya kadar gidip ders çalışmakta zorlanıyorlardı. Sağ olsun, çocukları çok seven ve eğitime büyük önem veren başkanımız talimat vererek bu okuma salonunu kazandırdı. Başkanımıza mahallemiz ve çocuklarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

'CUMHURİYET DEĞERLERİYLE AYDINLIK NESİLLER YETİŞTİRİYORUZ'

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, açılış konuşmasına Cumhuriyetin 102. yılını kutlayarak başladı ve Cumhuriyetin laik, demokratik ve çağdaş bir ülkenin temel dayanağı olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Yıldız, “Cumhuriyet; insan haklarına saygılı, laik ve demokratik bir ülkenin var edilmesinin ana koşuludur. Bugün coğrafyamıza baktığımızda bu değerlere ne kadar ihtiyaç duyulduğunu daha iyi görüyoruz. Eğitimin, aydınlanmanın, insan haklarına saygılı bir ülke olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. İşte cumhuriyet değerleri bize bu ilkeleri hatırlatıyor. Onun için biz, cumhuriyetimize sahip çıkmalıyız. Çocuklarımıza bırakacağımız en önemli miras olarak addetmeliyiz. Bu okuma salonları aslında yapı olarak çok küçücük yerler olabilir. Ama bunu okuma salonlarına gelen genç kardeşlerim, yarın bu ülkede bu okuma salonlarının milyon katı büyüklüğünde işlere imza atacak ve başarılı insanlar olacaklardır. Ben bundan eminim” ifadelerini kullandı.

'OKUMA SALONLARI BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ'

Başkan Yıldız, konuşmasında özellikle eğitim yatırımlarının Toroslar Belediyesi için stratejik bir öncelik olduğunu vurguladı. Toroslar’da özellikle dezavantajlı mahallelerde yaşayan ve evlerinde uygun ders çalışma ortamı bulmakta zorlanan öğrenciler için okuma salonlarının önemine dikkat çeken Başkan Yıldız, “Bu okuma salonlarını tüm mahallelerimize yayacağız. Bizim için okuma salonu meselesi kırmızı çizgidir. Hedefimiz, bu dönemin sonuna kadar ilçemize 40 okuma salonu kazandırmak. Gençlerimizin daha iyi bir geleceğe hazırlanması için bu hizmetleri kesintisiz sürdüreceğiz” diye konuştu.

'TOROSLAR, POTANSİYELİ YÜKSEK VE GÜÇLÜ BİR İLÇE'

Başkan Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Toroslar, Türkiye’nin birçok ilçesinde olmayan büyük bir potansiyele sahip. Ancak bu potansiyel bugüne kadar yeterince değerlendirilmemiş. Toroslar gerçekten zengin bir ilçe. Ama enseyi karartmayın. Biz bu zenginliğin devamını yaratmaya ant içtik. Elimizden geleni de yapıyoruz. Biz yeni plan revizyonlarımızla birlikte güçlü sanayi bölgeleri kuracağız. Binlerce vatandaşımızın istihdam edileceği sanayi tesisleriyle Toroslar’ın üretim kapasitesini artıracağız. 2026 Mart’ından itibaren sanayi ve ticaret kuruluşlarının birer birer açıldığını göreceksiniz. Toroslar, kardeşliğin, barışın ve dayanışmanın ilçesi. Biz bu güçlü yapıyı daha da ileriye taşıyacağız. Gençlerimizin eğitimle, sporla, kültürle gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte Toroslar’ın gücünü ve başarısını yaşayacağız. Okuma salonunuz Hüseyin Okan Merzeci Mahallemize ve ilçemize hayırlı, uğurlu olsun.”