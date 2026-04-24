Toroslar’da parklar baştan sona yenileniyor

Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde bulunan parkları çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirmek amacıyla kapsamlı bir dönüşüm süreci başlattı. Hem çocukların güvenle oyun oynayabileceği hem de yurttaşların keyifle vakit geçirebileceği parklar için yenileme çalışmaları sürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, uluslararası standartlara uygun (ISO belgeli) yeni oyun grupları ve spor aletleri parklara kazandırılıyor. Parklar daha aktif ve güvenli kullanım imkânı sunacak şekilde yeniden düzenleniyor. Çocukların oyun oynarken zarar görmesini önlemek amacıyla park zeminleri kauçuk malzeme ile kaplanıyor. Bu yenileme çalışmalarının önemli duraklarından biri de Kurdali Mahallesi’nde yer alan Şehit Jandarma Er İbrahim Halil Akçakoca Parkı oldu. Uzun süredir bakım bekleyen park, ekiplerin titiz çalışmasıyla baştan sona yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu. Parkta bulunan banklar ve çöp kovaları da değiştirilerek daha kullanışlı hale getirildi.

‘TÜM PARKLARIMIZI YENİLEYECEĞİZ’

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, yenilenen parkta incelemelerde bulundu. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Yıldız, parkların korunmasının önemine dikkat çekerek, bu alanların ortak yaşam kültürünün bir parçası olduğunu vurguladı. Yıldız, yaptığı açıklamada, “Kurdali Mahallemizde bulunan bu parkımız uzun süredir ihmal edilmişti. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde gerekli bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Gerekli görülen alanlara yeni ağaçlar dikilecek, parklarımız daha yeşil ve daha yaşanabilir hale gelecek” ifadelerini kullandı. İlçe genelinde başlatılan bu dönüşümün planlı bir program çerçevesinde sürdürüleceğini belirten Yıldız, büyük-küçük ayrımı yapılmaksızın tüm parkların etap etap yenileneceğini ifade ederek, “Toroslarımızdaki tüm parklarımızı daha kaliteli, daha konforlu ve daha estetik yaşam alanlarına dönüştüreceğiz. Bu alanları çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın hizmetine en iyi şekilde sunmaya kararlıyız” dedi.