Toroslar’da semt pazarlarında denetim

Toroslar Belediyesi, yurttaşların semt pazarlarında sağlıklı ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. İlçe genelindeki semt pazarlarında gerçekleştirilen kontrollerde hem tüketici haklarının korunması hem de pazar düzeninin sağlanması hedefleniyor. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü personeli ile koordineli şekilde gerçekleştirdikleri denetimlerde; ürün fiyat etiketlerinden terazilerin görünürlüğüne, tezgah düzeninden hijyen koşullarına kadar birçok konuda detaylı incelemelerde bulundu. Ekipler ayrıca tezgahların belirlenen çizgi sınırlarına uygun kurulup kurulmadığını da kontrol etti. Denetimler sırasında pazar esnafıyla birebir görüşen zabıta ekipleri, mevzuata uygun satış yapılması, tüketici haklarına riayet edilmesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılması konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Kurallara aykırı uygulamalarda bulunan esnafa gerekli uyarılar yapılırken, kurallara titizlikle uyan pazarcı esnafına ise teşekkür edildi.

‘MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ’

Semt pazarlarında alışveriş yapan yurttaşlar da gerçekleştirilen denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Ekiplerimiz semt pazarlarımızda düzenli olarak denetim gerçekleştiriyor. Buradaki amacımız ceza yazmak değil; hem esnafımızın kurallara uygun şekilde hizmet vermesini sağlamak hem de vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesine katkı sunmaktır. Haksız kazanç elde etmek isteyenlere asla müsamaha göstermeyeceğiz” dedi.