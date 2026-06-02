Toroslar'da spor dolu yaz başlıyor: Yüzme, futbol ve hentbolda yeni yıldızlar yetişecek

Spora ve gençliğe yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız’ın, “Sporla büyüyen, sağlıklı bir nesil yetiştirmek istiyoruz” vizyonu doğrultusunda her yıl olduğu gibi bu yaz da kapsamlı spor faaliyetleri düzenleniyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek kurslar ve seçmeler sayesinde çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hedeflenirken, geleceğin başarılı sporcularının keşfedilmesi amaçlanıyor.

Yaş gruplarına ve gelişim seviyelerine uygun olarak planlanan eğitim programlarıyla çocuklar sporun disiplinini öğrenirken takım ruhu, özgüven ve sağlıklı yaşam alışkanlığı da kazanacak.

YÜZME KURSLARI 4 ETAP HALİNDE DÜZENLENECEK

“Toroslar’da yüzme bilmeyen kalmasın” sloganıyla düzenlenecek yaz dönemi yüzme kurslarının ilk etabı 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak.

Çukurova Mahallesi’nde bulunan Toroslar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilecek kurslar, 7-16 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere yönelik olarak 4 etap halinde günlük 6 grup olarak düzenlenecek. Kurslara katılmak isteyenler, 1-20 Haziran tarihleri arasında Olimpik Yüzme Havuzu tesislerinde kayıt yaptırabilecek.

Katılımcılar haftanın 5 günü yüzme eğitimi alacak. Günde bir saat sürecek eğitimler üç hafta boyunca devam edecek. Kursiyerlerin ulaşım konusunda herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla ücretsiz taşıma desteği de sağlanacak. Yüzme kursuna kayıt yaptıracak öğrencilerin, 720 TL kayıt ücretini yatırmaları gerekiyor. Ödeme ve kayıt işlemleri ise Toroslar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu’ndaki idari binada gerçekleştirilecek.

Şehit ve gazi ailelerinin birinci derece yakınları ise kurslardan ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler; kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi, kurs ücreti dekontu, sağlık raporu, 1 adet vesikalık fotoğraf.

FUTBOL OKULU KAPILARINI AÇIYOR

Toroslar Belediyesi Spor Kulübü tarafından 7-14 yaş grubuna yönelik ücretsiz futbol okulu açılıyor. Yaz boyunca devam edecek eğitimlerde çocuklar sadece futbol eğitimi almakla kalmayacak; takım ruhunu, paylaşmayı, disiplinli çalışmayı ve birlikte mücadele etmeyi de öğrenecek.

Futbol okuluna katılmak isteyenler, 1-15 Haziran tarihleri arasında Akbelen Mahallesi’nde bulunan Koray Aydın Stadı’nda kayıt yaptırabilecek. Futbol okulu için gerekli belgeler; veli izin belgesi, kimlik fotokopisi, sağlık raporu ikametgah belgesi.

ŞAMPİYON HENTBOL TAKIMI ALTYAPISINA YENİ YETENEKLER ARIYOR

2025-2026 sezonunda Kadınlar Hentbol 2. Lig Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Toroslar Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, yeni sezonda 1. Lig’de Mersin’i temsil etmeye hazırlanıyor. Elde edilen şampiyonluğun ardından altyapı çalışmalarına da hız veren kulüp, geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla 9-16 yaş arasındaki kız çocuklarına yönelik hentbol altyapı seçmeleri düzenleyecek.

1-15 Haziran 2026 tarihleri arasında Koray Aydın Stadı’nda gerçekleştirilecek kayıtlarla, hentbola ilgi duyan genç sporcular profesyonel spor yolculuğuna ilk adımlarını atma fırsatı bulacak. Kadınlar hentbol altyapı seçmeleri için gerekli belgeler; veli izin belgesi, kimlik fotokopisi, sağlık raporu, ikametgah belgesi.

BAŞKAN YILDIZ: “ÇOCUKLARIMIZI VE GENÇLERİMİZİ SPORLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, yaz spor etkinliklerinin çocukların ve gençlerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, “Yaz spor okullarımızla her yıl binlerce çocuk ve gencimize sporla iç içe bir yaz dönemi sunuyoruz. Bu yıl yüzme kurslarımızın yanı sıra futbol okulumuzu açıyor, kadın hentbol takımımız için altyapı seçmeleri gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sporla buluşturmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Toroslar’da sporun daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sporla gelişmek, takım ruhunu yaşamak ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemek isteyen tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi kurslarımıza ve altyapı seçmelerimize davet ediyoruz” diye konuştu.

DETAYLI BİLGİ İÇİN

Yaz spor okulları ve altyapı seçmeleri hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler, Toroslar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Toroslar Belediyesi Spor Kulübü yetkililerine 0324 322 72 00 numaralı telefon üzerinden ulaşabilirler.