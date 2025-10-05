Toroslar’da yeni sezonun ilk salep yumruları toprakla buluştu

Mersin Toroslar Belediyesi, alternatif ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla ilçeyi tarımın öncü merkezlerinden biri haline getiriyor. Türkiye’nin Çiftçi Kayıt Belgesine (ÇKS) ve tarım arazisine sahip ilk belediyelerinden olan Toroslar Belediyesi, yeni sezonun ilk salep yumrularını toprakla buluşturdu. Mersin Şehir Hastanesi’nin karşısında bulunan 30 dönümlük Deneme Üretim Sahası’nda düzenlenen törene; Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri ile temsilcileri, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı. Belediye, Deneme Üretim Sahası’nda yılın 12 ayı boyunca üretimi sürdürmeyi hedefliyor. Yaz aylarında sebze üretimi yapılan alanda, kışın da kışlık sebzeler yetiştirilecek. Belediye, sadece kırsalda yaşayan vatandaşlara değil apartmanlarda yaşayan kent sakinlerine de tarım yapmanın mümkün olduğunu göstermek amacıyla projeler gerçekleştiriyor.

‘ALTERNATİF ÜRÜN DESENLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÖNEMLİ’

Törende konuşan Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, salep üretiminin bölge için önemli bir alternatif ürün olduğunu vurguladı. Tarımın yalnızca üretim değil, aynı zamanda bağımsızlık meselesi olduğuna dikkat çeken Yıldız şunları söyledi “Bir ülke, nüfusunu doyuracak üretimi yapamazsa özgürlüğü de bağımsızlığı da tartışmalı hale gelir. Biz göreve gelir gelmez bir tarım çalıştayı düzenledik. Çiftçilerimizden ziraat mühendislerine kadar tüm paydaşları bir araya getirdik ve ilçemizde tarımın geleceğini tartıştık. Bugün salep üretiminin burada başlaması da o çalıştayın en önemli çıktılarından biridir” dedi. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz ise Toroslar Belediyesinin tarıma verdiği desteğin üreticiler için büyük önem taşıdığını belirterek, “Toroslar Belediyemiz, geçen yıl Akdeniz Meyve Sineğiyle mücadele kapsamında tuzak alımı yaparak çiftçilerimizi sevindirdi. Bugün de alternatif ürün olan salep üretimine öncülük ediyor. Bu destekler için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.