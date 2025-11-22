"Toroslar'ın Melekleri" galibiyet serisini sürdürdü

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nde mücadele eden Toroslar Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Adana Tenis-Dağ ve Su Sporları Kulübü’nü 3-2’lik skorla mağlup etti. x

Geçen hafta deplasmanda Adana Sporcu Eğitim Spor Kulübü’nü 3-1 yenen "Toroslar’ın Melekleri" puan cetvelinde 6. sıraya yükseldi. Karşılaşma öncesi şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Mersinli Ahmet Spor Salonu’nu dolduran Toroslar taraftarları takımlarına moral verdi.

YILDIZ’DAN TAKIMA DESTEK

Müsabakayı tribünden takip eden Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, maç boyunca takıma destek verdi. Maçın ardından sahaya inerek sporcuların sevincine ortak olan Başkan Yıldız, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Başkan Yıldız, “Takımımız büyük emek, disiplin ve azimle mücadelesine devam ediyor. Ortaya koydukları performansla bizlere büyük gurur yaşatıyorlar. Tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum.” dedi.

Toroslar ligin 11. haftasında 23 Kasım Pazar günü saat 14.00’te deplasmanda Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşacak. Takım, bu maçı da kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.