Toroslar zabıtasından merdiven altı pasta imalathanesine baskın: Sağlıksız üretim yapan işletme mühürlendi

Toroslar Belediyesinin Çözüm Merkezi’ne gelen ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, Yusuf Kılıç Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde işletmenin işyeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı, hijyen kurallarına uyulmadığı ve üretim yapılan alanın insan sağlığını tehdit edecek derecede sağlıksız ve kirli koşullarda olduğu tespit edildi.

Zabıta ekipleri, yapılan kontrollerin ardından işletme hakkında yasal işlem uyguladı. İmalathane mühürlenerek faaliyetleri tamamen durduruldu. Tutanak altına alınan işletmede bulunan sağlıksız üretim malzemeleri ise Toroslar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü de konuya ilişkin yaptığı açıklamada denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Açıklamada, hijyen kurallarına aykırı şekilde muhafaza edilen ve insan sağlığını tehdit edebilecek gıda ürünlerine el konulduğu, gerekli cezai işlemlerin uygulandığı ve işletme hakkında kapatma ile mühürleme işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Zabıta Müdürlüğü ayrıca özellikle Ramazan ayı boyunca gıda üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerin artırıldığını belirterek, insan sağlığını tehlikeye atabilecek hiçbir üretime izin verilmeyeceğini vurguladı.