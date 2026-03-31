Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trakya’nın parlayan yıldızı

31.03.2026 13:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Tekirdağ’ın İstanbul’a komşu sahil ilçesi Marmaraereğlisi, belediye başkanı Mustafa Onur Bozkurter’in öncülüğünde son yıllarda büyük bir değişim ve gelişim süreci yaşıyor. 35 kilometrelik sahil şeridi, tarihi  zenginlikleri ve yapılan yatırımlarla ilçe, Trakya’nın yükselen turizm ve yaşam merkezlerinden biri haline geliyor.

Göreve geldiği günden bu yana yaşama geçirdiği projelerle dikkat çeken başkan Bozkurter, Marmaraereğlisi’ni hak ettiği değere kavuşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan yatırımlar sayesinde ilçe, hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için cazibe noktası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

TARİH VE DENİZ İÇ İÇE 

Marmaraereğlisi’nin en önemli tarihi değerlerinden biri olan Perinthos antik kentinde yürütülen kazı çalışmaları, belediyenin destekleriyle hız kazandı. Başkan Bozkurter’in teşvikleriyle  kısa sürede önemli mesafe kat edilen kazıların tamamlanmasıyla birlikte, bölgenin Efes antik kenti ile yarışacak  düzeyde bir turizm destinasyonu olması hedefleniyor.

Kazı çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan başkan Bozkurter, “Geçmişin izlerini geleceğe taşımak için bu tür çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz” diyerek elde edilen bulguların bölgenin tarih öncesi dönemlere uzandığını ortaya koyduğunu ifade etti. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Marmaraereğlisi’nin yılda 1 milyona yakın turisti ağırlaması hedefleniyor.

164 YILLIK DENİZ FENERİ

İlçenin simge yapılarından biri  olan, 1861 yılında inşa edilen Tarihi  Fransız Deniz Feneri, Marmaraereğlisi  Belediyesi tarafından restore edilerek  yeniden halkın hizmetine sunuldu.  Heraklia Tepesi (Bayraklı Tepe) mevkiinde yer alan tarihi  yapı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda görkemli bir açılışla hizmete açıldı. Denizden 53 metre yükseklikte  konumlanan ve  10 metrelik kule  yapısına sahip olan fener, 16  mil uzaklıktan  görülebilen ışığıyla  yüzyıllar boyunca  denizcilere rehberlik etti. Restorasyon  çalışmalarıyla tarihi dokusu korunarak  modern bir sosyal yaşam alanına  dönüştürülen yapı, aynı zamanda  Marmaraereğlisi’nin ilk belediye sosyal  tesisi olma özelliğini taşıyor.

SOSYAL YAŞAM VE TURİZM

Fener çevresinde oluşturulan sosyal  alan içerisinde hizmet veren belediye  sosyal tesisi (Merbel Cafe), ziyaretçilere  uygun fiyatlı lezzetler sunarken eşsiz  Marmara Denizi manzarası eşliğinde  keyifli vakit geçirme imkânı sağlıyor.  Ziyaretçiler aynı zamanda Perinthos  antik kentindeki kazı çalışmalarını da  yukarıdan izleyebiliyor.

Proje kapsamında oluşturulan  seyir terası ve çay bahçesi ile birlikte  alan, ziyaretçi bilgilendirme merkezi  olarak da hizmet verecek. Bu yönüyle  Marmaraereğlisi Deniz Feneri’nin  Trakya turizmine önemli katkılar  sunması bekleniyor.

GELECEĞE MİRAS

Başkan Bozkurter, yapılan  çalışmaların yalnızca bugüne  değil geleceğe de hizmet ettiğini  vurgulayarak Marmaraereğlisi’nin  kültürel mirasını koruyup turizme  kazandırma hedefiyle hareket  ettiklerini belirtti.

Tarihi ve doğal güzellikleri,  yapılan yatırımlar ve artan turizm  potansiyeliyle Marmaraereğlisi,  Trakya’nın parlayan kenti olma  yolunda hızla ilerlerken kültür  merkezi, sahil yenilenmesi ve yeni  sosyal yaşam alanı projeleri ile kent  yenilenmektedir. İlçede yaşama  geçirilen projeler bölgenin ekonomik  ve sosyal gelişimine de önemli katkılar  sağlıyor

İlgili Konular: #tekirdağ #Marmaraereğlisi