Trakya’nın parlayan yıldızı

Tekirdağ’ın İstanbul’a komşu sahil ilçesi Marmaraereğlisi, belediye başkanı Mustafa Onur Bozkurter’in öncülüğünde son yıllarda büyük bir değişim ve gelişim süreci yaşıyor. 35 kilometrelik sahil şeridi, tarihi zenginlikleri ve yapılan yatırımlarla ilçe, Trakya’nın yükselen turizm ve yaşam merkezlerinden biri haline geliyor.

Göreve geldiği günden bu yana yaşama geçirdiği projelerle dikkat çeken başkan Bozkurter, Marmaraereğlisi’ni hak ettiği değere kavuşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan yatırımlar sayesinde ilçe, hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için cazibe noktası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

TARİH VE DENİZ İÇ İÇE

Marmaraereğlisi’nin en önemli tarihi değerlerinden biri olan Perinthos antik kentinde yürütülen kazı çalışmaları, belediyenin destekleriyle hız kazandı. Başkan Bozkurter’in teşvikleriyle kısa sürede önemli mesafe kat edilen kazıların tamamlanmasıyla birlikte, bölgenin Efes antik kenti ile yarışacak düzeyde bir turizm destinasyonu olması hedefleniyor.

Kazı çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan başkan Bozkurter, “Geçmişin izlerini geleceğe taşımak için bu tür çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz” diyerek elde edilen bulguların bölgenin tarih öncesi dönemlere uzandığını ortaya koyduğunu ifade etti. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Marmaraereğlisi’nin yılda 1 milyona yakın turisti ağırlaması hedefleniyor.

164 YILLIK DENİZ FENERİ

İlçenin simge yapılarından biri olan, 1861 yılında inşa edilen Tarihi Fransız Deniz Feneri, Marmaraereğlisi Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden halkın hizmetine sunuldu. Heraklia Tepesi (Bayraklı Tepe) mevkiinde yer alan tarihi yapı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda görkemli bir açılışla hizmete açıldı. Denizden 53 metre yükseklikte konumlanan ve 10 metrelik kule yapısına sahip olan fener, 16 mil uzaklıktan görülebilen ışığıyla yüzyıllar boyunca denizcilere rehberlik etti. Restorasyon çalışmalarıyla tarihi dokusu korunarak modern bir sosyal yaşam alanına dönüştürülen yapı, aynı zamanda Marmaraereğlisi’nin ilk belediye sosyal tesisi olma özelliğini taşıyor.

SOSYAL YAŞAM VE TURİZM

Fener çevresinde oluşturulan sosyal alan içerisinde hizmet veren belediye sosyal tesisi (Merbel Cafe), ziyaretçilere uygun fiyatlı lezzetler sunarken eşsiz Marmara Denizi manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirme imkânı sağlıyor. Ziyaretçiler aynı zamanda Perinthos antik kentindeki kazı çalışmalarını da yukarıdan izleyebiliyor.

Proje kapsamında oluşturulan seyir terası ve çay bahçesi ile birlikte alan, ziyaretçi bilgilendirme merkezi olarak da hizmet verecek. Bu yönüyle Marmaraereğlisi Deniz Feneri’nin Trakya turizmine önemli katkılar sunması bekleniyor.

GELECEĞE MİRAS

Başkan Bozkurter, yapılan çalışmaların yalnızca bugüne değil geleceğe de hizmet ettiğini vurgulayarak Marmaraereğlisi’nin kültürel mirasını koruyup turizme kazandırma hedefiyle hareket ettiklerini belirtti.

Tarihi ve doğal güzellikleri, yapılan yatırımlar ve artan turizm potansiyeliyle Marmaraereğlisi, Trakya’nın parlayan kenti olma yolunda hızla ilerlerken kültür merkezi, sahil yenilenmesi ve yeni sosyal yaşam alanı projeleri ile kent yenilenmektedir. İlçede yaşama geçirilen projeler bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine de önemli katkılar sağlıyor