Tufanbeyli Belediyesi’nden öğrencilere çalışma masası yardımı

Adana Tufanbeyli Belediyesi, ilçedeki 100 öğrenciye çalışma masası yardımı yaptı. Öğrencilerin derslerine daha iyi çalışmasını amaçmlayan belediye, bu kapsamda kapı kapı dolaşarak ailelere masa teslim etti. Belediye ekiplerine, Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk de eşlik etti. Aktürk, hizmete ilişkin yaptığı açıklamada, “Eğitim, bir toplumun geleceğine yapılan en değerli yatırımdır. Bugüne kadar öğrencilerimizin her türlü ihtiyacında yanlarında olduğumuz gibi, bu yarıyıl tatilinde de 100 öğrencimize çalışma masası desteği sağlayarak motivasyonlarına katkıda bulunduk. Onların başarı yolculuğuna eşlik etmekten gurur duyuyoruz. Onlar azimle çalışsın, biz her zaman yanlarında olmaya devam edelim” dedi.