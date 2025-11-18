Tuncer'den Aşevi ziyareti: Mezitli'de 140 hanede 450 yurttaş sıcak yemekten faydalanıyor

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Mezitli Belediyesi Aşevi’ni ziyaret etti. Hizmetlerle ilgili bilgi veren Tuncer, dayanışmanın Mezitli’nin en güçlü değeri olduğunu vurguladı.

Aşevinde her gün 140 haneye sıcak yemek ulaştırıldığını belirten Başkan Tuncer, toplamda günlük 450 yurttaşın Mezitli Belediyesi Aşevi’nden faydalandığını ifade etti. Günde iki çeşit yemeğin hijyenik koşullarda özenle hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyleyen Tuncer, “Sofralara bereket olabilmek, vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek bizim için çok kıymetli” dedi.

“YÜZLERCE HANEYE UMUT OLUYORUZ”

Başkan Tuncer, haftada iki gün market bağışlarından gelen ürünlerin de yemeklerle birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirterek, “Şu anda 6 marketimizle iş birliği içindeyiz. Destek veren tüm işletmelere teşekkür ediyorum. Bu dayanışma sayesinde yüzlerce haneye umut oluyoruz” diye konuştu.

Aşevinde gerçekleştirilen her hizmete dikkat çeken Tuncer, “Mezitli’de kimse aç kalmasın diye büyük bir özveriyle çalışan ekip arkadaşlarıma, bağışçılarımıza ve bu iyilik halkasında emeği olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte Mezitli’yiz” ifadelerini kullandı.

Yurttaşların aşevine bağış yapmak istemeleri halinde 0536 863 42 68 numaralı hattı arayarak detaylı bilgi alabilecekleri belirtildi.