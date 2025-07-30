Turhal Belediyesi, Halk Mağazası’nı hizmete açtı

Tokat Turhal Belediyesi, Halk Mağazası projesinin açılışını yaptı. Proje kapsamında, Belediye Meclisi’nde temsil edilen tüm partilerin katılımıyla oluşturulan komisyon, devletin belirlediği kriterler doğrultusunda ihtiyaç sahibi aileleri tespit ediyor. Bu ailelere, kredi kartı benzeri özel bir kart tanımlanıyor. Kart sahipleri, her 3 ayda bir mağazadan ihtiyaç duydukları kıyafetleri ücretsiz olarak temin edebiliyor. Mağazanın açılışında konuşan Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, “Bugün burada toplumumuzun dayanışma ruhunu pekiştirecek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha gösterecek önemli bir projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi. Başkan Ural, mağazanın yalnızca kıyafet desteği sunmakla kalmayacağını; kimsenin kendini yalnız hissetmediği, dayanışmanın ve paylaşımın ön planda olduğu bir kent iklimi yaratmayı hedeflediklerini vurguladı. Ural, “Bu projede emeği geçen tüm belediye personelimize, hayırseverlerimize ve iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Halk Mağazamızın kentimize hayırlı olmasını diliyor; daha yaşanabilir bir Turhal için çalışmaya devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.