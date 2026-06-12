Turhal Belediyesi’nden üniversite adaylarına moral konseri

Tokat Turhal Belediyesi, üniversite sınavı öncesinde gençlere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla “Moral Konseri” düzenliyor.
Turhal Belediyesi Konservatuvar Orkestrası’nın sahne alacağı etkinlik, 14 Haziran Cumartesi günü saat 19.30’da Kocakavak Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Üniversite sınavına hazırlanan gençlerin sınav öncesindeki heyecanını azaltmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen konser öncesi Turhal Belediye Başkanı M. Erdem Ural “Başarıya giden yolda müziğin enerjisiyle buluşalım. Üniversite sınavı öncesinde düzenlediğimiz Moral Konseri’ne tüm gençlerimizi bekliyoruz” açıklamasını yaptı.