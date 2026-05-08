Tuzla Belediyesi '2026–2028 Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı tanıttı

Program, Yerel Eşitlik Eylem Planı’na ilişkin tanıtım filmi gösterimiyle başladı. Ardından Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Sinem Gülenç konuşmasını gerçekleştirdi.

Gülenç, Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın Tuzla Belediyesi’nin eşitlik alanındaki vizyonunu ve uygulama kararlılığını ortaya koyan önemli bir rehber niteliğinde olduğunu belirtti.

EŞİTLİK TUZLA’NIN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞININ MERKEZİNDE

Kadın–erkek eşitliğini sosyal adaletin ve güçlü toplum yapısının temel unsurlarından biri olarak gördüklerini ifade eden Gülenç, “Eşitlik yalnızca ifade edilen bir ilke değil, belediyecilik anlayışımızın merkezinde yer alan temel bir sorumluluktur” dedi. Hazırlanan planın belediye hizmetlerinden sosyal politikalara, katılımcılıktan istihdama, eğitimden kentsel yaşama kadar birçok alanda uygulanacak çalışmaları kapsadığını kaydeden Gülenç, hedeflerin ölçülebilir, sürdürülebilir ve uygulanabilir bir anlayışla hazırlandığını vurguladı.

Sinem Gülenç ayrıca, planın ortak akıl ve katılımcı anlayışla oluşturulduğunu belirterek kamu kurumları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve saha deneyimiyle katkı sunan paydaşlara teşekkür etti. Aile Haftası kapsamında gerçekleştirilen programın ayrı bir anlam taşıdığını dile getiren Gülenç, aile içinde kurulan adil ve eşit ilişkilerin toplumsal dönüşümün temelini oluşturduğunu ifade etti.

1.5 YILLIK YOĞUN BİR ÇALIŞMANIN ARDINDAN KİTAPÇIK HAZIRLANDI

Program kapsamında moderatörlüğü üstlenen Dr. Ayşe Kaşıkırık ise Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın hazırlık süreci ve politika çerçevesine ilişkin sunum gerçekleştirdi. Kaşıkırık, Tuzla Belediyesi’nin 17 Şubat 2025 tarihinde Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nı imzalayarak önemli bir süreci başlattığını aktararak, yaklaşık bir buçuk yıllık yoğun çalışmanın ardından Yerel Eşitlik Eylem Planı kitapçığının hazırlandığını söyledi.

UYGULAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ BAŞLAYACAK

Süreç boyunca yoğun saha çalışmaları yürütüldüğünü ifade eden Kaşıkırık, kadınlar, erkekler, gençler, çocuklar, yaşlılar, hasta ve engelli bireyler gibi farklı toplumsal grupların ihtiyaçlarının dikkate alındığını vurguladı. Kaşıkırık, “Herkese eşit, adil ve kapsayıcı bir bakış açısıyla oldukça kapsamlı bir plan ortaya koyduk” dedi.

Planın akademik danışmanlığını yürütmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Kaşıkırık, çalışmanın hem Tuzla Belediyesi’nde hem de yerel halk nezdinde güçlü bir karşılık bulmasını umut ettiğini kaydetti. Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın yalnızca kâğıt üzerinde kalan bir çalışma olmaması gerektiğini söyleyen Kaşıkırık, “Bugün aslında bu yolculuğun yalnızca başlangıcındayız. Şimdi uygulama, izleme ve değerlendirme süreçleri başlayacak. Bizler bu planın yaşayan, dinamik ve sahada karşılığı olan bir çalışma hâline gelmesini arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yerel halkın yoğun katılımının Tuzla’da eşitlik çalışmalarına yönelik güçlü bir toplumsal karşılık bulunduğunu gösterdiğini belirten Kaşıkırık, dayanışma ve eşitlik anlayışının birlikte güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti. Kaşıkırık, “Umut ediyorum ki hep birlikte çok daha güzel, eşit ve kapsayıcı bir Tuzla’da yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

TUZLA’DA KİMSENİN GERİDE KALMADIĞI BİR YAŞAM

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Yasemin Sancaklı da yaptığı değerlendirmede, Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün vizyonuyla hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın yalnızca bugünü değil geleceği de kapsayan önemli bir yol haritası olduğunu ifade etti. Sancaklı, “Biz Tuzla’da kimsenin geride kalmadığı, her komşumuzun eşit şartlarda ve sürdürülebilir koşullarda hizmet alabildiği bir yaşam için çalışıyoruz” dedi.

Hazırlanan kitapçığın Tuzla Belediyesi’nin eşitlik alanındaki ilkesini, vizyonunu ve uygulama kararlılığını ortaya koyduğunu belirten Sancaklı, süreç boyunca sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, dış paydaşlar ve vatandaşlarla birlikte verimli bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti. Sancaklı ayrıca, belirlenen hedefler doğrultusunda eğitimler, etkinlikler ve iş birliklerinin sürdürüleceğini ifade etti.

CEYDA DÜVENCİ KONUK OLDU

Programın söyleşi bölümünde konuk olarak yer alan sunucu ve oyuncu Ceyda Düvenci ise eşitlik politikalarının toplumsal yaşam, aile yapısı ve çocukların gelişimi üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kendi yaşamından ve aile deneyimlerinden örnekler paylaşan Düvenci, özellikle çocuklara yönelik yaklaşımın toplumun geleceğini şekillendirdiğini söyledi.

DÖNÜŞÜM AİLE İÇİNDE BAŞLAR

Çocukların birey olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Düvenci, aile içinde kurulan iletişimin çocukların özgüveni ve yaşam becerileri üzerinde belirleyici olduğunu ifade etti. Ebeveynlerin çocukları dinleyen, onları destekleyen ve eşit yaklaşım sergileyen bir tutum içinde olması gerektiğini belirten Düvenci, toplumsal dönüşümün aile içinde başladığına dikkati çekti.

Konuşmasında girişimcilik deneyimlerine de değinen Düvenci, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha görünür olmasının önemine işaret etti. Kadınların üretim süreçlerinde daha aktif yer almasının yalnızca bireysel değil toplumsal kalkınmaya da katkı sunduğunu belirten Düvenci, seyircileri harekete geçmeye ve eşitlik konusunda sorumluluk almaya davet etti.

Aile Haftası kapsamında düzenlenen programda, eşitlik temelli yaklaşımların aile yapısı üzerindeki dönüştürücü etkisine de vurgu yapıldı. Program, tema bağışı takdimi, “Denizin Kucakladığı Şehir: Tuzla” kitabının takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.