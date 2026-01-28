Ücretsiz tiyatro gösterimi Keçiören’de yoğun ilgi görüyor

Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyun, 5-12 yaş grubu çocuklardan yoğun ilgi gördü.

PAYLAŞMANIN GÜCÜ SAHNEYE TAŞINDI

Yazar ve yönetmenliğini Tugay Tekeci’nin üstlendiği, Atölye Gençleri tarafından sahnelenen “İbiş ile Memiş” oyunu; rengârenk sahne tasarımı, neşeli karakterleri ve akıcı anlatımıyla çocuklardan büyük ilgi gördü. Ormanda yaşayan iki sevimli arkadaşın paylaşmayı öğrenme hikâyesini konu alan oyun, paylaşmanın dostluğu güçlendirdiğini ve mutluluğu çoğalttığını eğlenceli bir dille anlattı. Oyun boyunca çocuklar zaman zaman karakterlere eşlik ederken, salonda kahkahalar eksik olmadı.

ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ

Keçiören Belediyesi, yarıyıl tatili için dopdolu bir program hazırlayarak aralarında “İbiş ile Memiş”, “Keloğlan Sihirli Asa”, “Masal Dünyası”, “Kırmızı Başlıklı Kız”, “İllüzyon, Bubble ve Kukla Gösterisi” gibi birçok tiyatro oyununu ücretsiz olarak çocuklarla buluşturuyor. Etkinliklere yoğun ilgi gösteren çocuklar ve aileleri, bu anlamlı karne hediyesi için Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a teşekkür etti. Yarıyıl tatili boyunca devam eden tiyatro gösterimleri, Keçiören Belediyesi’nin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından düzenli olarak duyuruluyor.