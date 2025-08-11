Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali dördüncü kez kentle buluşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tescilli lezzetlerini dünyaya tanıtmak, gastronomi markasını ulusal ve uluslararası düzeyde güçlendirmek, yerel üreticiyi, şefleri, zanaatkârları ve sanatçıları destekleyerek ekonomik değer yaratmak amacıyla düzenlenecek olan Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali, “Rota Yeniden Oluşturuluyor” teması ile bu yıl döndüncü kez 26-28 Eylül 2025 tarihleri arasında ziyaretçilerle buluşacak.

7-8 Ağustos tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirilen festival lansmanında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey programa dair ayrıntılı bilgiler paylaştı.

Uluslararası şeflerin ve Bursalı şef ve ustaların da yer aldığı iki günlük etkinliğe Yunus Emre Akkor, Cüneyt Asan ve Rafet İnce gibi gastronomi dünyasının ünlü isimleri de katıldı. Bursa yerel basınının yanı sıra ulusal medya kuruluşları temsilcilerinin, köşe yazarlarının ve dijital içerik üreticilerinin takip ettiği programda kentin tescilli lezzetleri “Bursa Döner Kebabı”, “Koruk Suyu”, “Közde Türk Kahvesi”, “Bağdat Hurma Tatlısı ve Marşal Pastası”,“Süt Helvası”, “Bursa Pideli Köfte”, “Bursa Cantık”, “Bursa Tahinli Pide” ve “Bursa Cevizli Lokum” ve coğrafi işaretli Bursa bıçağı deneyimlendi.

2016 yılından bugüne bir ‘kadın kolektifi’ olarak çalışan Doğancı Kadınlar Köyü Sofrası ve Armutköy’deki şeftali hasadı festivalin durak noktalarından oldu.

'TÜM KENTİ SAHNEYE TAŞIYACAĞIZ'

Bursa’nın geçmişten bugüne gastronomi zenginliğine dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Rota Yeniden Oluşturuluyor” mottosuyla geçmişten geleceğe uzanan festivalin, dört ana eksen etrafında çok katmanlı bir deneyim sunacağına dikkat çekti. Bozbey, “Gastro ekonomi ve tarım, sosyal gastronomi, kültür, sanat ve gastro turizm ekseninde gerçekleşecek festivalimiz; yalnızca şehir merkezine değil, Mudanya’dan Karacabey’e, İznik’ten Orhaneli’ye kadar tüm ilçelere yayılarak Bursa’yı sahneye taşıyacak” sözleri ile başladığı konuşmasında festivalin programına dair bilgileri paylaştı.

Festivalin, Bursa’nın gastronomi alanındaki marka değerini yükseltecek, yerel üreticilerin ve işletmelerin görünürlüğünü artıracak ve ziyaretçilere kaliteli bir gastronomi deneyimi sunacak farklı etkinliklere ev sahipliği yapacağına dikkat çeken Bozbey, “Festivalimizde bu yıl, gastronominin yalnızca damakta değil; kültürde, sinemada ve anlatıda da iz bıraktığını ortaya koyan film, açık hava gösterimleri ve yönetmen-yapımcı katılımlı sohbetler de yer alacak. İstanbul, İzmir, Antalya, Hatay ve Bursa’daki 5 gastronomi okulundan öğrenciler ve akademisyenler, festival öncesinde köylerde saha çalışması yapacak. Bursa’mızın yaşam kültürünü yansıtan Gezek programı da bu yıl festivalimize eşlik edecek. Festival kapsamında başlattığımız, “Bursa Lezzet Durağı” projesiyle şehrin gastronomi mirasını korumak amacıyla, özgün lezzetlerimizi belirli kriterlerle değerlendirecek bir kurul oluşturduk. Kriterlere uygun hizmet sunan işletmelere de “Güvenilirlik Sertifikası” vereceğiz” dedi.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER

Festival kapsamında Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi düzenleneceğini belirten Bozbey, Bursa Gastronomi Kitabı’nı da duyurdu. Bozbey, “Zirvede, Bursa’mızın coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımı, ticarileşme süreçleri, marka değeri ve gastronomi turizmine katkıları ele alınacak. Uluslararası 4. Bursa Gastronomi Festivali kapsamında bir başka yeniliğe daha imza atıyoruz; lezzetin ve kültürün buluştuğu prestij eserini, Bursa Gastronomi Kitabı’nı yaşama kazandırıyoruz. Kentin köklü gastronomi kültürünü tanıtmak, geleneksel mutfak mirasını kayıt altına almak amacıyla bu özel çalışmada; Bursa’mıza özgü tarifler, mutfak hikâyeleri ve yöresel ürünlerle birlikte, kentin lezzet dünyasını yansıtan özgün içerikler yer alacak.”dedi.

Bu yıl festival programında;

Ulusal ve uluslararası şeflerin gastro sahneleri,

Mutfak Dostları Derneği iş birliğiyle panel ve söyleşiler,

Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi,

UNESCO şehirlerinden konuk şeflerle uluslararası iş birlikleri,

Yerel kadın kooperatifleriyle düzenlenecek atölyeler,

Açık hava sinema gösterimleri ve konserler yer alacak.

Uluslararası 4. Bursa Gastronomi Festivali, kentin gastronomi markasını ulusal ve uluslararası düzeyde güçlendirmek, yerel üreticiyi, şefleri, zanaatkârları ve sanatçıları desteklemek, sanat, zanaat ve tekstil kültürünü gastronomiyle birleştirerek değer yaratmak amacı ve zengin programı ile 26-27-28 Eylül tarihlerinde Merinos Parkı’nda ziyaretçilerini bekliyor.