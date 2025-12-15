Üniversiteli Trabzonsporlulardan Keçiören’de horon festivali

Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu tarafından Bağlum Kösrelik Mesire Alanı’nında hafta sonu düzenlenen horon festivali renkli görüntülere sahne oldu. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan da programa katılarak gençlerle birlikte horon oynadı.

Çoğunluğunu üniversiteli gençlerin oluşturduğu festivale, soğuk havaya rağmen yoğun katılım sağlandı. Karadeniz ezgilerinin iç kıpırdattığı etkinlikte katılımcılar, müzikler eşliğinde horon oynayarak hem ısındı hem de doyasıya eğlendi. Festivale Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın yanı sıra meclis üyeleri, STK temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, birim müdürleri ve çok sayıda üniversiteli genç katıldı.

“BİZ GENÇLİĞİMİZİ SEVİYORUZ VE HER DAİM YANINIZDAYIZ”

Gençlere desteğini her alanda gösteren Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, festivalde yaptığı konuşmada şu mesajları paylaştı: “Horon tutan insan, gönlü yüksek, birlik ve beraberlik duygusunu körükleyen insan demektir. Bu vatanın öz evladı, Cumhuriyet’in temsilcisi demektir. Sizleri Keçiören’imizde ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Buradaki insanlar geleceği oluşturan eşsiz vatan coğrafyasının en büyük neferleri olacak. Biz gençliğimizi seviyoruz ve her daim yanınızdayız. Doğu Karadeniz demek, Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün neferleri demektir. Biz Karadeniz’i bağrımıza basıyoruz”

KARADENİZ EZGİLERİ KEÇİÖREN’DE YANKILANDI

Festival, Karadeniz kültürünün Başkent’te yaşatılmasına katkı sunarken; gençlerin bir araya gelerek kaynaşmasına da vesile oldu. Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu yetkilileri ve üniversiteli gençler, kendilerine imkân tanıyan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.