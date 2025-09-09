Ürgüp'te 53. Bağ Bozumu Festivali sünnet şöleniyle birlikte gerçekleştirildi

Sünnet Şöleniyle birlikte düzenlenen festival; kortej yürüyüşü, üzüm yarışmaları, kültürel sergiler ve konserlerle devam etti.

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, festivalin açılışında yaptığı konuşmada “Bağ bozumu, Ürgüp’ün kültürel kimliğinin en güçlü simgelerinden biridir. Bizim için sadece üzüm hasadı değil; birlik, beraberlik ve bereketin de bayramıdır. Ürgüp Belediyesi olarak bu geleneği yaşatmaya, geliştirmeye ve dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.

Festival kapsamında düzenlenen “En Güzel Üzüm Yarışması”, uluslararası ressamların eserlerinden oluşan sergi, animasyon gösterileri, Ömer Faruk Bostan ve Ceylan Ertem konserleri, Ürgüplülere, yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz anlar yaşattı.

Ürgüp Belediyesince hazırlanan program, bölgenin turizmine ve ekonomisine katkı sağlarken, Ürgüp’ün bağcılık kültürünü de uluslararası arenada ön plana çıkardı.