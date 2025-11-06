Ürgüp’te 'Girişimcilik Destek Merkezi' için üçlü protokol imzalandı: 'Temel Girişimcilik ve Muhasebe Eğitimi' verilecek

Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Ürgüp Belediyesi iş birliğiyle; “Girişimcilik Destek Merkezi” protokolü imzalandı. Sürece Nevşehir Baro Başkanlığı ve Nevşehir Defterdarlığı da kurumsal katkı sağlıyor.

12 Saatlik “Temel Girişimcilik ve Muhasebe Eğitimi” Başlıyor

Protokol kapsamında tasarlanan 12 saatlik eğitim programı, 17–19 Kasım ve 25–27 Kasım 2025 tarihleri arasında, 17.00–20.00 saatleri arasında Ürgüp Belediyesi Turgut Özal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Program en az 15 katılımcı ile açılacak.

“ÜRGÜP, BU MODELİN ÖNCÜSÜDÜR”

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, “Ürgüp, bu modelin öncüsüdür” dedi.

Başkan Bul açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gençlerimizin ve kadınlarımızın iş kurma yolculuğunu doğru bilgi, şeffaf mevzuat uyumu ve mentorluk ile hızlandırıyoruz. Ürgüp, bu modelin öncü ilçesi olacaktır. Meclis kararımızla eğitimi başarıyla tamamlayıp sertifika alan girişimcilerimize ruhsat ücretlerinde indirim uygulayacağız. Amacımız sürdürülebilir, kayıtlı ve nitelikli girişimleri çoğaltmak.”

EĞİTİM İÇERİĞİ

17 Kasım’da başlayacak 12 saatlik Temel Girişimcilik ve Muhasebe Eğitimi kapsamında;

• Girişimcilik,

• Vergi sistemi,

• İş kanunu,

• Kıymetli evrak,

• Tebligat hukuku,

• Genel muhasebe uygulamaları,

• Vergisel sorumluluklar,

• İşyeri açma işlemleri ve ruhsat süreci gibi konular katılımcılara uzmanlar tarafından aktarılacak. Eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere, Ürgüp Belediye Meclisi kararıyla ruhsat ücretlerinde indirim uygulanacak.