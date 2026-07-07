Vahap Seçer: 'Anamur’dan Tarsus’a kadar kimsenin hayal bile edemediğini gerçekleştirdik'

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi Temel Atma Töreni’ne katıldı. Tarsus Şelalesi’nin yanı başında inşa edilecek merkezin, kentin köklü tarihini ve zengin kültürel birikimini yansıtması, sanatın ve sosyal yaşamın buluşma noktası olması amaçlanıyor.

Törende konuşan Başkan Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile 2 yıl önce söz verdikleri gibi temel atma töreninde bir araya geldiklerini belirtti. Mersin’in her noktasında olduğu gibi Tarsus’a da hizmet etmenin kendilerinin görevi olduğunu vurgulayan Seçer, “Tarsus; tüm ülkenin ve dünyanın kabul ettiği bir değer. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan muazzam bir kent. Böyle tarihi ve kültürel birikimi olan kente layık olabilirsek, onu bıraktığımız yerden çok daha iyi yerlere taşıyıp, bizden sonraki nesillere teslim edebilirsek ne mutlu bize. Biz de kendimizle ve yaptıklarımızla mutlu oluruz. Değerli hemşerilerimizin teşekkürü, hayır duası bizim için dünya malına değer” dedi.

Şelale Otel’in yerine; halka açık, kamuya fayda sağlayan bir tesisin yapılacağını belirten Seçer, belediyelerin bütçelerini kamu için harcamaları gerektiğini belirtti. Şelale Otel’in bulunduğu lokasyonun beklenenden az ilgi gördüğünü ama önemli bir nokta olduğunu söyleyen Seçer, “Tarsus Belediyesi’nin yeni tahsis edeceği 3 bin metrekarelik park alanıyla beraber yaklaşık 13 bin metrekare bir alana tesisi inşa edeceğiz. İnşaatın şu anda başlayacağı toplam alan 10 bin 254 metrekare. Yaklaşık olarak 8 bin 233 metrekare de inşaat alanı var” diyerek, en geç 2027 yılının sonbaharında tesisin açılışını tüm Tarsus halkıyla yapmayı umut ettiklerini belirtti.

Tesiste yurttaşlar için birçok kullanım alanı olacağını ifade eden Seçer, tesiste; 500 kişilik açık, 500 kişilik kapalı nikah salonu, toplantıların ve sanat atölyelerinin yapılabileceği 4 adet toplantı salonu, 464 kişilik tiyatro, konser gibi etkinlikler için çok amaçlı salon, 2 sergi salonu, 2 eğitim atölyesi, 630 metrekarelik alan içerisinde restoran, 6 bin 440 metrekare açık etkinlik alanı, Tarsus Belediyesi’nin 3 bin metrekarelik tahsisi ile 5 bin metrekare yeşil alan ile 90 araç kapasiteli otoparkın yer alacağını belirtti.

“400 BİN NÜFUSLU KENTE GEÇ DE OLSA HALKA AÇIK BİR TESİS İNŞA EDİLECEK”

Tarsus’un en büyük eksiklerinden birinin tiyatro ya da gösteri izleyecek bir alan olmaması olduğunu belirten Seçer, “400 bin nüfuslu kente sadece bir tane kültür ve sanat merkezi olmaz. Tarsus’ta sanatla uğraşan vatandaşlarımızın Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) aracılığıyla sergi salonu talepleri vardı. Sanatçılarımızın eserlerini sergilemeleri için yer eksikliği vardı, bu eksikleri giderecek çok güzel bir çalışma olacak, Tarsus’umuza hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

“TARSUS ŞELALESİ ÇOK DAHA FAZLASINI HAK EDİYOR”

Tarsus Şelalesi’nin mevcut durumundan çok daha fazlasını hak ettiğini söyleyen Seçer, “‘Tarsus’a bu yakışmıyor’ derdik. Burası hala olduğu gibi duruyor ve aynı sorunlar devam ediyor. Sayın Boltaç’la da görüştük, bunun girişimini birkaç ay önce yaptık ve Devlet Su İşleri (DSİ) ile görüştük. Burası DSİ’nin alanı ve görüşme sonucu çok da olumlu bir yaklaşım var. Bu bölgenin tamamının tahsisini Büyükşehir’e alalım, buraya çok kısa sürede yapabileceğimiz, halka açık, tertemiz, rekreasyon alanlarının olduğu, insanların zaman geçirecekleri, turistlerin gelip gezebilecekleri bir ortam hazırlayalım. Bunun da müjdesini en kısa sürede vereceğimizi buradan belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

SEÇER, TARSUS’TA YAPIMI DEVAM EDEN VE PLANLANAN ÇALIŞMALARI ANLATTI

Seçer konuşmasında, Tarsus’ta devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili kapsamlı açıklamalarda bulundu. Şehitler Tepesi Mahallesi’nde yapımı süren ve yaklaşık 11 bin 400 metrekare alana sahip ‘Tarsus Spor Park’ın ağustos ayında hizmete açılacağını belirten Seçer, tesiste açık spor alanları, tenis kortları, basketbol sahaları, amfi, bisiklet yolları ve park alanları, çocuk oyun ve fitness alanları ile koşu yolunun yer alacağını söyledi.

Hürriyet Mahallesi’nde yaklaşık 13 bin metrekare alanda 324 daire ve 12 iş yerinden oluşacak ‘Toplu Konut Projesi’nin de ihale aşamasına geldiğini belirten Seçer, ihalenin gelecek hafta yapılacağını, yapımını üstlenecek firmanın belirlenmesinin ardından konutların uygun fiyatlarla hak sahiplerine sunulacağını söyledi. Projede 104 metrekare brüt alana sahip dairelerin yer alacağını ifade eden Seçer, bu konutların özellikle orta ve orta alt gelir grubundaki yurttaşların satın alabileceği şekilde planlandığını dile getirdi.

‘Tarsus Altaylılar Yerleşkesi’ ile ilgili de konuşan Seçer, yaklaşık 23 bin metrekare büyüklüğündeki parsele spor salonu, yarı olimpik açık yüzme havuzu, çocuk kampüsü, açık spor ve rekreasyon alanları yapacaklarını kaydederek, ihale sürecinin başladığından ve eylül ayında temelinin atılacağından söz etti. Toroslar’da benzer uygulamaların yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Seçer, Tarsus’taki tesisin de aynı ilgiyi göreceğine inandığını dile getirdi.

Tarsus’ta bir spor salonunun bulunmadığını belirten Seçer, bu süreçte Çukurova Sanayi’nin eski basketbol takımına ait kullanılmayan spor salonunun Mersin Büyükşehir’e tahsis edildiğini, kısa sürede tadilatının tamamlanarak yeniden hizmete açıldığını söyledi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün de burada gençlerin spor yapabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladığını ifade eden Seçer, “Geçici olarak da yapılmış olsa güzel bir çalışma oldu. O da Tarsusumuza hayırlı olsun” dedi.

SEÇER, ÇOCUK KAMPÜSLERİNİ ANLATTI

Kreşlerle ilgili yeni mevzuat nedeniyle belediyelerin çalışma alanlarının daraltıldığını belirten Seçer, “Kreş konusu bizim için artık daha zor ve mevzuatlar daha sıkı. Bakanlık, belediyelerin kreş konusunda çalışma yapmasını pek istemiyor. Mevzuatlarda değişiklikler yaptı, iş daha da zorlaştı, denetimler artırıldı” dedi. Bu durumun farkında oldukları için de birkaç sene önceden farklı bir konsept geliştirdiklerini söyleyen Seçer, “Çocuk kampüslerimiz Toroslar’da, Mezitli’de, Silifke’de hizmete açıldı, şu anda Anamur’da da inşaatı devam ediyor, Tarsus’ta da sizlerle beraber temelini atacağız. İçinde doğa bilincinden yapay zekâya, dramadan dansa kadar birçok konunun çocuklara öğretilebileceği muazzam bir çalışma oldu. Faaliyete girince başkanınızın ne anlattığını ya da neden bu kadar övgü dolu konuştuğunu çok daha iyi göreceksiniz” diye konuştu.

Seçer, kompleks içerisinde ayrıca açık spor alanları ve rekreasyon alanlarının da bulunacağını kaydetti.

“TARSUS TRAMVAYI PROJESİ’Nİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Konuşmasında 'Tarsus Tramvayı' projesine de değinen Seçer, 2024 seçimi öncesinde verdikleri söz doğrultusunda projenin tamamlandığını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü tarafından da şifahen onaylandığını söyledi. Resmi onay yazısını beklediklerini kaydeden Seçer, bu sürecin ardından yatırım programına alınması ve dış kredi kullanımı için Cumhurbaşkanlığı’na başvuru yapılacağını ifade etti. Projelerin hazırlık süreçlerinin uzun sürdüğünü belirten Seçer, “Bunlar uzun süren çalışmalar. Tarsus’un lokasyonuna bakarsanız yaklaşık 10 kilometrelik muhteşem bir tramvay güzergâhı planladık. Bütün yolcuları toplayabileceğimiz bir güzergâh” ifadelerini kullandı.

Hiçbir işin hayal olmadığını ve çalışanın kazandığını vurgulayan Seçer, “Biz bu 7 yıllık süreç içerisinde Anamur’dan Tarsus’a kadar kimsenin hayal bile edemediğini gerçekleştirdik. Bu söylediklerim doğru olmasaydı vatandaşlarımız yüzde 60 oranında oy verir miydi? Demek ki çalışılıyor, doğru işler yapılıyor ve bu para doğru yerlerde, doğru hizmetler için kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

Tarsus Berdan Çayı üzerinde yeni bir betonarme köprü yapılacağını da açıklayan Seçer, “Oradaki köprü yetersiz. DSİ daha önce yaptığımız görüşmelerde bize izin vermedi. Ancak gelinen noktada izni aldık. Projesi de bitti sayılır. İhalesine çıkıp 2027 yılı yatırım programına alacağız ve aynı yıl içerisinde bitireceğiz” dedi.

“MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK 13 İLÇEDE SEVEREK İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ”

Kentlerin sorunlarının olabileceğini ancak doğru zamanda tespit edilerek doğru müdahale ile kentin yararına olacak şekilde tüm sorunların aşılabileceğini belirten Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentteki sorunları aşacak bir kadroya ve mali güce sahip. Türkiye’de en değerli, en iyi yönetilen, mali ve belediye disiplini en iyi olan belediyelerden biriyiz. Biz ilk günkü kararlılık ve inançla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kentin menfaati noktasında yapılacak her hizmette parti ayırt etmeksizin iş birliğinin çok önemli olduğunu ve Büyükşehir olarak buna açık olduklarını söyleyen Seçer, hizmete siyasetin karışmaması gerektiğine dikkati çekti. Seçer, “13 ilçede farklı siyasi partiler de olsa Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak severek iş birliği yapıyoruz. Yeter ki ilçe belediyelerinden aynı yaklaşımı görelim. Birlikten güç doğar. Vatandaş, anlaşamayan yöneticileri tasvip etmez. Vatandaş, partisi ne olursa olsun asgari müşterekte birleşen yöneticileri takdir eder. Kentine hizmet gelirse vatandaş daha mutlu olur ve kentin enerjisi yüksek olur” ifadelerini kullandı.

Seçer, Tarsus Belediyesi ile her zaman uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek sözlerini, şöyle tamamladı:

“Seçimde kürsülerde konuşmalar yaparken uyumu, huzuru ve sizin memnuniyetinizi ön plana aldık. Bize yakışan bundan sonra da bu anlayışla hizmetleri sürdürmek. 3 yıl sonra seçim var. İşimizi zamanında ve doğru şekilde yapalım. Verdiğimiz sözleri tutalım. O zaman işler daha kolay oluyor ve vatandaşa başımız dik, alnımız açık gidiyoruz. ‘Bu sözü verdik, yaptık’ diyoruz. Bizim işimiz gücümüz hizmet; işimiz gücümüz Anamur’dan Tarsus’a kadar vatandaşımızın mutluluğu ve menfaatidir. Gerisi bizim için teferruattır.”

Konuşmaların ardından Seçer, beraberindeki protokol üyeleri eşliğinde şantiye alanında bulunan butonlara basarak merkezin temelini attı. Şantiyede sunum paftalarını inceleyen Seçer, projeye ilişkin son bilgileri aldı. Tören boyunca Tarsuslu yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Seçer, beraberindeki heyet eşliğinde Tarsus Şelalesi’nde bulunan çay bahçesini ziyaret etti.