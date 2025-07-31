Yalova’nın Spor Festivali, Çiftlikköy’de sürdü

Yalova Kent Konseyi’nin çeşitli paydaşlarla birlikte başlattığı Yalova Kent Oyunları kapsamında düzenlenen etkinlikler, Çiftlikköy etabında plaj voleybolu ve plaj futbolu turnuvalarıyla devam etti. Etkinlikler, Çiftlikköy Belediyesi’nin destekleriyle Başkent 3 Sitesi sahilinde gerçekleştirildi. 25 Temmuz Cuma günü yapılan açılışlara; Yalova Kent Konseyi Başkanı Kenan Engin, Çiftlikköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali İhsan Demirhan ve Özdilek AVM İşletme Müdürü Yasin Bekar katıldı. “Özdilek Plaj Voleybolu Turnuvası” ve “Vestel Altıneller Plaj Futbolu Turnuvası” yoğun ilgi gördü. Etkinlikler kapsamında düzenlenen açık hava sinemasında, Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Tosun Paşa filmi gösterildi. Çiftlikköylüler, Kemal Sunal, Şener Şen ve Adile Naşit gibi usta oyuncuların yer aldığı kült filmi ilgiyle izledi. Pazar günü yapılan final karşılaşmalarıyla turnuvalar sona erdi. Dereceye giren takımlara madalya verilirken, sponsorlara ve destek sunan kurumlara teşekkür plaketleri takdim edildi. Kent Oyunları, sonraki hafta Yalova’da düzenlenecek 3x3 Basketbol Turnuvası ile devam edecek.