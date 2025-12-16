Yarbay Ali Tatar yaşamını yitirişinin 16. yılında anılıyor

FETÖ terör örgütünün kumpasıyla yürütülen amirallere suikast soruşturması kapsamında tutuklanan, daha sonra serbest bırakılmasının ardından yaşamına son veren Deniz Kurmay Yarbay Ali Tatar, vefatının 16. yılında anılacak.

Yarbay Ali Tatar için cumartesi günü saat 12.30’da, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’ndaki kabri başında anma töreni düzenlenecek. Törene ailesi, silah arkadaşları, sivil toplum kuruluşları ve yurttaşların katılması bekleniyor.

Kumpas davalarının sembol isimlerinden biri haline gelen Ali Tatar, bıraktığı mektupta Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve yargı sürecine yönelik iftiralara dikkat çekmiş, yaşananların Türk milletinin vicdanında derin bir yara açtığına işaret etmişti. Anma töreninde de Tatar’ın hatırasının yanı sıra kumpas davalarına karşı verilen adalet mücadelesi vurgulanacak.