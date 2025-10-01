Yazarlarımız 15. Antalya Kitap Fuarı’nda yer alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 3 ile 12 Ekim günleri arasında düzenlenecek 15. Antalya Kitap Fuarı, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitapseverleri, yazarlar ve kitaplarla buluşturacak. Fuar, söz konusu tarihlerde 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. 3 Ekim Cuma günü saat 15.00'te açılışa katılacak olan Türk edebiyatının ve müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, açılış töreninin ardından AKM Aspendos Salonu’nda saat 17.00’deki söyleşide okurları ile buluşacak.

260 YAZAR, 220 YAYINEVİ YURTTAŞLARLA BULUŞACAK

Fuarda bu yıl 260 yazar ve 220 ulusal ve uluslararası yayınevi yurttaşlarla buluşacak. Antalyalı yerel yazarlar da açılacak stantta okurlarıyla bir araya gelecek. Edebiyat dünyasının sevilen isimleri söyleşiler, imza günleri ve sohbetlerle kitapseverlerin karşısına çıkacak. Ahmet Ümit, Mustafa Balbay, Tuna Kiremitçi, Saygı Öztürk, Buket Arbatlı, Nasuh Mahruki, İsmail Küçükkaya, Engin Alan, Zülal Kalkandelen, Hidayet Karakuş ve Erol Mütercimler gibi yazarlar okurlarıyla bir araya gelecek. Cumhuriyet Kitap yazarlarının imza günü takvimi ise şöyle:

Mustafa Balbay: 5 Ekim Pazar / Saat:15.00

Zülal Kalkandelen: 5 Ekim Pazar / Saat:15.00

Zekiye Yüksel: 3-4-5-6-7-8-9-10 Ekim 2025 Saatler: 12.00

Umutcan Polat: 6-8-10-11 ekim 2025 Saatler 12.00

Şahsene Camız: 11 Ekim Cumartesi / Saat:12.00

Yüksel Işık: 11 Ekim Cumartesi / Söyleşi Saat:13.00 – İmza Saat:14.00