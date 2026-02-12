Yenimahalle Belediyesinden yurttaşa bayramda dayanışma eli: 30 milyon TL’lik destek

Yenimahalle Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde Ramazan ayında ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik destek programı başlattı. Belediye, ilçede yaşayan 10 bin haneye hane başı 3 bin TL olmak üzere toplam 30 milyon TL nakdi yardım sağlayacak.

Her haneden bir başvuru kaydının geçerli olacağı destekten faydalanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan ve Yenimahalle’de ikamet eden yurttaşların başvuru yapabilmesi için asgari ücret ve altında gelire sahip olması gerekiyor. Şartları uygun yurttaşlar 0 312 870 11 11 numaralı telefonu arayarak bilgi alıp başvuru yapabiliyor.

Yenimahalle Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği destek projeleri, binlerce aileye derman olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda ihtiyaç sahibi 3 bin aile, et, kıyafet ve temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaç malzemelerini ücretsiz temin etti. El Ele’ye gelerek ihtiyaçlarına göre ürün alan yurttaşlar, tıpkı normal bir market gibi raflardan istedikleri ürünü seçti. Özellikle çocuklara yönelik mont, ayakkabı gibi kışlık kıyafet desteği, minikler tarafından yoğun ilgi gördü.

Ürünleri inceleyen çocuklar, beğendikleri kıyafet ve ayakkabıları almanın sevincini yaşadı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da dağıtım gününde aileleri yalnız bırakmadı. Çocukların heyecanına ortak olan Yaşar, marketi ailelerle birlikte gezdi.

“VEREN EL ALAN ELDEN HAYIRLIDIR”

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’de yaşayan ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza elimizden gelen desteği vermeye devam ediyoruz. El ele birimimiz aracılığı ile Yenimahalle’de dayanışmanın en güzel uygulamalarına imza atıyoruz. Maddi gücü yerinde olan hemşerilerimizin ve firmaların yaptığı bağışları ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturuyoruz.

Çocuklarımıza giyim ve kıyafet desteğinin yanında 4’er kilo paketlenmiş şekilde 3 binin üzerinde aileye et yardımı yapıyoruz. Bugünkü ekonomik şartlarda biraz olsun ailelere destek oluyoruz. Ayrıca belediye bütçesinden emeklilerimize, durumu olmayan ailelerimize, Yenimahalle’de kimsenin yatağa aç girmemesi için bütçemizden de yardım yapıyoruz. Biz belediye olarak diğer hizmetlerimizin yanında dayanışmayı ön plana çıkarıyoruz.

Mübarek Ramazan ayı sebebiyle de 10 bin aileye 3’er bin lira nakdi yardımımız olacak. Veren el alan elden hayırlıdır. Her yurttaşımızın gözyaşı hepimizin gözyaşıdır. Onu da dindirmek millet olarak bizlerin, yerel ve genel idarenin görevidir, gücü olanların görevidir” dedi.