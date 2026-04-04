Yenimahalle'deki üçüncü Halk Kafe açıldı

Yenimahalle Belediyesi Demetevler'de Lalegül Çarşısı içerisinde yer alan, ilçedeki üçüncü Halk Kafe'nin açılışını yaptı. Açılışa; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara Milletvekillleri Aylin Yaman, Umut Akdoğan ve Adnan Beker de katıldı.

Yaşar burada yaptığı konuşmada, "17 yıldır Yenimahalle’ye kazandırdığımız tüm projelerin temelinde hemşerilik bilincinin arttırılması, barış ve kardeşlik yatıyor. Yenimahalleli hemşerilerimize uygun fiyatla, kaliteli hizmet veren Halk Kafelerimizden emeklilerimiz ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız yararlanıyorlar. Bugün de Lalegül Çarşısı içerisinde yer alan Halk Kafemizi açıyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Yeni Halk Kafeleri ilçemize kazandırmak için de çalışmalarımız devam ediyor, Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’yi tüm Türkiye’de bilinen, örnek alınan bir Belediye haline dönüştürerek, Türkiye’nin en gelişmiş 5. ilçesi haline getirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz.

Yenimahallemize binlerce yeni eser kazandırırken, eğitim, sağlık, yeşil alan, altyapı alanlarında eşsiz yatırımları gerçekleştirirken, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini vatandaşlarımızla buluştururken; Yenimahalle Belediyesi'nin bugün ne devletimizin hiç bir kurumuna, ne emekçi arkadaşlarımıza ne de beraber çalıştığımız hiçbir firmaya günü geçmiş borcunun bulunmamasından da onur duyuyoruz" dedi.