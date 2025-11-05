Yenişehir Avrupa’nın 6 pilot şehrinden biri olarak seçildi

Yenişehir Belediyesi, hazırladığı Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) ve Akıllı Yeşil Yenişehir Eylem Planı ile ekoloji konusunda yenilikçi adımlar atan Avrupa’daki 6 belediyeden biri olarak seçildi. Avrupa Birliği’nin iklim değişikliğine uyum odaklı olan proje, Belçika Flaman Teknolojik Araştırma Enstitüsü (VITO) ve İspanya merkezli TECNALIA tarafından yürütülüyor. Program, şehirlerin artan sıcaklıklar ve kentsel ısı adası etkileri karşısında dayanıklılığını artırmayı, yerel ölçekte ısı stresi analizleri yaparak uyum stratejileri geliştirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında Yenişehir’de kentsel ısı adası şiddeti, sıcak hava dalgalarının süresi ve sıklığı, sıcağa bağlı ölüm riski, kayıp çalışma saatleri ve verimlilik kaybı gibi göstergeler analiz edilecek. Ayrıca serin bölgelerin (cool islands) tespiti ve UTCI gibi termal konfor indeksleri de değerlendirilecek. Bu veriler, belediye tarafından park tasarımlarından gölgeleme stratejilerine, sağlık uyarı sistemlerinden planlama süreçlerine kadar pek çok kararın temelinde kullanılacak.

UYUM VE AZALTIM SENARYOLARI GELİŞTİRİLECEK

Yenişehir Belediyesi bu süreçte yalnızca bir “kullanıcı” değil, aynı zamanda “ortak tasarımcı” olarak yer alacak. Proje kapsamında VITO ve Tecnalia, belediyeden yerel veri, öncelikli sorun alanları ve planlama ihtiyaçlarına dair bilgi talep edecek. Belediye, sistemin arayüzünü, parametrelerini ve raporlama biçimini test ederek geri bildirim sunacak. Böylece sistem, Yenişehir’in deneyimiyle şekillenecek.

YENİŞEHİR AVRUPA’NIN 6 PİLOT ŞEHRİ ARASINDA

Yenişehir, Cascais (Portekiz), Worms (Almanya), Thessaloniki (Yunanistan), Bristol (İngiltere) ve Milano (İtalya) ile birlikte Avrupa genelinde seçilen altı pilot şehir arasında yer aldı. Proje, şehirlerin iklim krizine karşı dayanıklılığını artırmak, kentsel ısı adası etkilerini analiz etmek ve ısı stresine karşı yerel uyum stratejileri geliştirmek amacıyla farklı bölgelerdeki kentleri bir araya getiriyor. Yenişehir Belediyesi teknik ekibi, akademisyenlerle birlikte bu veriler üzerinden planlama süreçlerine yön verecek.

AVRUPA ŞEHİR AĞLARIYLA ORTAK ÇALIŞMA

Çalışma, ICLEI, Climate Alliance, Resilient Cities Network ve Eurocities gibi Avrupa şehir ağlarının iş birliğiyle yürütülüyor. Projenin ilk etkinliği Kasım ayının üçüncü haftasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte pilot şehirler bir araya gelerek proje metodolojisini birlikte şekillendirecek.

‘KENTİMİZİ DAHA YAŞANABİLİR, SAĞLIKLI VE DİRENÇLİ BİR HALE GETİRECEĞİZ’

İklim krizine karşı alınan önlemlerin önemine dikkat çeken Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Yenişehir’in Avrupa’da pilot şehir olarak seçilmesi, iklim dayanıklılığı ve akıllı şehir vizyonumuzun uluslararası düzeyde tanınmasının önemli bir göstergesidir. Çevre ile ilgili kenti soğutmaya, ısı adalarının yok edilmesine yönelik yapılan çalışmaları içeriyor. Ekoloji alanında yaptığımız kıymetli çalışmalarla Avrupa’daki 6 belediyeden biri olarak seçildi. Bilim insanları ‘20 yıl içerisinde Mersin’in iklim nedeniyle ölümlerin yaşanacağı bir kent olacağını’ söylüyor. Sıfır emisyona giden yolun ne kadar kıymetli olduğu hepimizin malumu ama gerekeni de yapmamız gerekiyor. Bizim bilgimizi ve altyapımızı onlar da kullanacak. Dijital İkiz projemizle iklimsel analizler yapan Türkiye’deki ilk belediyeyiz. Avrupa’daki belediyelerle de bu çalışmalarımızı paylaşacağız. Klasik belediyecilik dışında ülkeye ve dünyaya örnek çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu proje, belediyemizin Dijital İkiz Yenişehir çalışmalarıyla bütünleşen ve bu kapsamda yürüttüğümüz mikroiklim ve kentsel ısı adası analizlerinin bir devamı niteliğindedir. Mahalle ölçeğinde yüksek çözünürlüklü verilerle ısı stresini analiz edebilecek, yapay zekâ ve veri temelli karar destek sistemleriyle kentimizi daha yaşanabilir, sağlıklı ve dirençli bir hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.