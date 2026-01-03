Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, Mersin’in kurtuluşunun 104 yılını kutladı

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özyiğit, 3 Ocak’ın yalnızca bir tarih olmadığını belirterek, bunun “Mersin halkının işgale karşı gösterdiği kararlı direnişin bir sonucu” olduğunu söyledi.

Mersin’de Kuvayi Milliye ruhunun güçlenerek örgütlü bir mücadeleye dönüştüğünü ifade eden Özyiğit, 3 Ocak’a giden sürecin Milli Mücadele açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. Mersin halkının işgal yıllarında büyük fedakârlıklar ortaya koyduğunu kaydeden Özyiğit, kentte sergilenen direnişin “Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasına katkı sunan önemli bir toplumsal ve siyasal bilinç yarattığını” vurguladı.

Bu mücadelenin, Cumhuriyet’in kuruluşuna giden yolda atılan adımlardan biri olduğunu belirtti. Başkan Özyiğit, kurtuluşun ardından Mersin’in Cumhuriyet’in değerleriyle birlikte gelişerek çağdaş bir kent kimliği kazandığını ifade ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybeden şehitleri ve gazileri “rahmet, minnet ve şükranla” andı.

Özyiğit, birlik ve beraberliğin önemine de dikkat çekerek, “geçmişten alınan güçle Cumhuriyet’in aydınlık yolunda kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini” söyledi.