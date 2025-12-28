Yenişehir Belediyesi Akademi Binası'na 'Bebek Dostu Bina' onayı

Yenişehir Belediyesi Akademi Binası, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Bebek Dostu Bina” programı kapsamında gerçekleştirilen denetimi başarıyla tamamladı. Aydın, Ankara, Eskişehir ve Mersin İl Sağlık Müdürlüklerinden görevlendirilen ulusal denetçiler tarafından yapılan incelemelerde, anne ve bebek sağlığını destekleyen uygulamalar yerinde değerlendirildi.

DÜZENLİ EĞİTİMLER ALINDI

Denetimde; emzirmenin teşvik edilmesine yönelik çalışmalar, anne sütü ve emzirme danışmanlığı hizmetleri, emzirme ve bebek bakım odaları ile bilgilendirme süreçlerinin ilgili standartlara uygun olduğu tespit edildi. Akademi Binası’nda görev yapan tüm personelin bu alanda düzenli eğitimler aldığı tespit edildi.

TAM NOT ALDI

Yapılan değerlendirme sonucunda Akademi Binası, “Bebek Dostu Bina” kriterlerini başarıyla karşılayarak denetimden tam not aldı. Bebek Dostu ünvanını kazanan Akademi Binası’nın bünyesinde hizmet veren Bebek Gelişim Merkezi’nde, 6–36 ay arası çocukların bilişsel, sosyal-duygusal, motor ve dil gelişimlerini destekleyen planlı etkinlikler yürütülüyor.

'VİZYONUN SAHADAKİ KARŞILIĞI

Denetim süreciyle ilgili açıklama yapan Başkan Abdullah Özyiğit “Yenişehir modelimiz kapsamında, erken çocukluk dönemine yönelik bütüncül ve sürdürülebilir uygulamalar hayata geçiriyoruz. Akademi Binamızın Bebek Dostu Bina kriterlerini başarıyla karşılaması, bu vizyonun sahadaki karşılığı” ifadelerini kullandı.