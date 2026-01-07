Yenişehir Belediyesi’nde yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

Mersin Yenişehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısının Birinci Birleşimi, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında gerçekleştirildi. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Toplantının açılışında konuşan Başkan Abdullah Özyiğit, yeni yılın ilk meclis toplantısında 2026 yılına ilişkin temennilerini dile getirdi. Özyiğit, “Yeni yılın kentimize, ülkemize, Yenişehir’e ve dünyamıza barış, sağlık ve güzellikler getirmesini diliyorum. Her şey gönlümüzce olsun” dedi. Özyiğit, Mersin’in kurtuluşunun 104. yıl dönümüne de değinerek, “Bu toprakları bize vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

‘KENDİNİ DE KENTİNİ DE KORU’

Başkan Özyiğit, yeşil, temiz ve yaşanabilir bir Yenişehir hedefi doğrultusunda kent genelinde bir temizlik seferberliği başlatıldığını açıkladı. Yeni bir bakış açısıyla hareket ettiklerini vurgulayan Özyiğit, “Sorunu oluştuktan sonra değil, daha ortam kirlenmeden kaynağında çözmek istiyoruz” dedi. Gelişigüzel çöp atılması, moloz ve budama atıklarının yol kenarlarına bırakılması gibi uygulamalara izin verilmeyeceğini belirten Özyiğit, bu atıkların planlama dâhilinde, günü ve saati önceden bildirilerek kaynağından alınacağını söyledi. Özyiğit, “Kimseyi rahatsız etmeden, çevreyi kirletmeden bu süreci yöneteceğiz” diye konuştu.

PARKLAR VE ORTAK ALANLAR İÇİN YENİ UYGULAMALAR

Park ve yeşil alanlarda evcil hayvan sahiplerinin sorumluluklarına da dikkat çeken Başkan Özyiğit, hayvan atıklarının çevrede bırakılmasına izin verilmeyeceğini ifade etti. Bu kapsamda gerekli donanımların sağlanacağını belirten Özyiğit, “Herkes kendi hakkını bildiği gibi, karşısındakinin hakkını da bilecek” dedi. Özyiğit, amaçlarının cezai yaptırımlar uygulamak olmadığını vurgulayarak, “Amacımız vatandaşımızın cebine göz dikmek değil, kendi iç hukukunu koruyarak çevresine ve birbirine saygılı bir yaşam kültürü oluşturmak,” şeklinde konuştu. Uyarılara rağmen kurallara uymayanlar hakkında ise yasal müeyyidelerin uygulanacağını belirtti.

MECLİS GÜNDEMİ GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda, “Akıllı Yeşil Yenişehir Eylem Planı” ile ilgili teklife ait Enerji ve Ekoloji Komisyonu ile Proje Geliştirme ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun ortak raporu görüşüldü. Gündemin bir diğer maddesinde ise Denetim Komisyonu’nun oluşturulması ele alındı ve komisyon üyelerinin belirlenmesi amacıyla seçim yapıldı.