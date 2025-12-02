Yenişehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik seramik eğitimleri başladı

Yenişehir Belediyesi’nin “Kadın İstihdamına Yönelik Seramik Atölyesi” eğitimleri Yenişehir Belediyesi Akademi’de başladı. Kadınların üretime katılımını artırmayı ve ekonomik hayatta daha güçlü bir yer edinmelerini amaçlayan proje, yurttaşlardan yoğun ilgi gördü. Yenişehir Belediyesi ile Yenişehir Kent Konseyi, Mersin Rotary Kulübü, Lions International ve Mersin İyilik Çemberi Derneği iş birliğiyle düzenlenen atölye çalışmaları, Girişimci Kadınlar Projesi (GİKA) kapsamında hayata geçirildi.

ÜRETİM VE PAZARLAMA AYNI ÇATI ALTINDA

Seramik atölyesine katılan kadınlar, bir yandan el emeğiyle üretim yapmayı öğrenirken, diğer yandan GİKA Türkiye üzerinden online girişimcilik dersleri alacak. Bu sayede kadınlar, ürettikleri ürünleri dijital ortamda komisyonsuz, güvenli ve doğru yöntemlerle pazarlayabilecek. Eğitimlere katılan kadınlar Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

5 AY SÜRECEK EĞİTİM PROGRAMI

Kadınların ekonomik yaşama katılımını artırmayı hedefleyen GİKA Projesi kapsamında, Yenişehir Belediyesi ile Rotary 2430. Bölge Federasyonu arasında daha önce iş birliği protokolü imzalanmıştı. Bu protokol doğrultusunda hayata geçirilen seramik atölyesi eğitimleri 5 ay boyunca devam edecek. Proje sonunda kadınların hem mesleki beceri kazanması hem de kendi ürünlerini markalaştırarak sürdürülebilir bir gelir elde etmesi amaçlanıyor. GİKA Girişimci Kadınlar Projesi, kadınları bilinçlendirmek, sosyal medyada yetkinlik kazandırmak ve girişimcilik alanında güçlendirmek amacıyla faaliyet yürüten sosyal bir platform olarak öne çıkıyor.