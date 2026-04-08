Yenişehir’de aracı yok, alın teri var: Tarladan sofraya kadın emeği köprüsü

Yenişehir’de geleneksel lezzetler ve kadın emeği bir araya geldi. İlçeye kazandırılan Tandır Evi ve Pazar Ötesi Kadın Üretici Pazarı’nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yerel üretimin ve kalkınmanın önemine vurgu yaptı.

BAŞKAN ÖZYİĞİT TANDIR BAŞINDA

Başkan Özyiğit’in ilk durağı, Kent Lokantası’nın hemen yanında kapılarını açan Tandır Evi oldu. Geleneksel yöntemlerle ekmek pişiren kadınlara eşlik eden Özyiğit, sadece incelemelerde bulunmakla kalmadı; tandıra ekmek de yapıştırdı. Taze çıkan ekmeklerin tadına bakan Başkan Özyiğit, “Kent Lokantamızın hemen bitişiğinde Tandır Evimiz hizmete girdi. Burada oldukça özel ve lezzetli bir ekmek üretiliyor. Bu kültürü yaşatmak ve sofralara ulaştırmak bizim için çok değerli. Bugün ben de üretim süreçlerine bizzat katıldım, hamura dokunduk, ateşin başında yerimizi aldık. Ortaya çıkan lezzet tek kelimeyle harika. Kentimize ve soframıza bereket getirsin” dedi.

KADIN ÜRETİCİ PAZARI’NDA TARLADAN HALKA, ARACISIZ VE TAZE ÜRÜNLER

Tandır Evi’ndeki ziyaretinin ardından Pazar Ötesi Kadın Üretici Pazarı’na geçen Başkan Özyiğit, burada tezgah açan kadın üreticilerle buluştu. Ziyaretleri sırasında yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Özyiğit, pazardaki tezgâhları tek tek gezip üreticilerle sohbet etti. Pazardaki tablonun emeğin, alın terinin ve doğallığın en güzel yansıması olduğunun altını çizen Başkan Özyiğit, “Kadın üreticilerimiz ve aileleri, Mersin’imizin bereketli tarlalarından, bağ ve bahçelerinden ürünlerini kendi elleriyle toplayarak hiçbir aracı olmadan doğrudan vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Bu hem sağlıklı gıdaya erişim açısından hem de üreticimizin hak ettiği değeri görmesi açısından son derece kıymetlidir. Kadınlarımızın bu emeği sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda kültürümüzün ve üretim geleneğimizin yaşatılmasıdır. Bizler de yerel yönetim olarak kadın üreticilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Onların üretmesini, güçlenmesini ve kendi ayakları üzerinde durmasını desteklemek, kentimizin geleceğine yapılan en önemli yatırımlardan biridir” ifadelerini kullandı.