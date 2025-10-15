Yenişehir’ de Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali bu yıl da on binlerce kişiyi ağırladı

Mersin Yenişehir Belediyesi ve Mersin Rotary Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 7. Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali sona erdi. Renkli etkinliklerle gerçekleşen festival bu yıl da on binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, festivale yoğun ilgi gösteren Mersinlilere teşekkür etti. Bu yıl yedincisi düzenlenen festival kapsamında sokak müzisyenleri, DJ’ler, dansçılar, ressamlar ve performans sanatçıları sahne aldı. Birbirinden renkli etkinliklerle Mersinliler, karnaval havasında bir hafta sonu yaşadı. Kostümlü sanatçılar, canlı müzikler ve yaratıcı sokak performansları da kente renk kattı.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Festival alanında ayrıca çocuklara yönelik eğitici ve eğlendirici atölyeler de büyük ilgi gördü. Çocuklar resim, ritim, el becerileri ve sokak oyunları etkinlikleriyle festival coşkusuna katıldı. Her yaştan Mersinli, Kushimoto Sokağı’nın dört bir yanına yayılan eğlenceyi paylaştı. 7. Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, Mersinlilerin sanat dolu bir hafta sonu yaşadığı, sokağın müzik, dans ve coşkuyla dolduğu bir etkinlik olarak bu yıl da hafızalara kazındı. Mersinlilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalin ikinci gününde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, etkinliklerin planlanandan erken sona ermesine neden oldu. Belediye ekipleri, yağışın ardından hızlı bir şekilde alanlarda temizlik ve güvenlik çalışması başlatarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.