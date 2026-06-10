Yenişehir'den Avrupa'ya iklim ve eğitim reçetesi

Avrupa Birliği’nin NetZeroCities programında yüzlerce belediyeyi geride bırakarak ilk 22 arasına giren tek ilçe belediyesi olan Mersin Yenişehir Belediyesi, geliştirdiği çevreci ve teknolojik projelerle sadece Türkiye’nin değil Avrupa kentlerine rehberlik ediyor.

Bulgaristan’ın Sofya Belediyesi, Yenişehir Belediyesi iştiraki Yenişehir İşletmecilik A.Ş. bünyesinde eğitim veren Beceri Temelli Eğitim Merkezi (BETEM) 1 yeşil binası ve dijital ikiz tabanlı mikroiklim simülasyon çalışmalarını kendi şehrine uyarlamaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği projelerinde aktif rol alan, bilim temelli yönetim anlayışıyla şehir planlamasını yeniden tanımlayan Mersin Yenişehir Belediyesi, geliştirdiği projelerle artık sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da dikkatle izlediği bir model haline geldi. Erken çocukluk eğitiminden dijital ikiz teknolojilerine, yenilenebilir enerjiden ekolojik tarıma kadar uzanan geniş bir alanda yürütülen çalışmalar, klasik belediyecilik anlayışını kökten değiştiriyor.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve iklim nötr kentlerin oluşturulmasını hedefleyen NetZeroCities programının Cohort 4 çağrısında büyük bir başarıya imza atan Yenişehir Belediyesi, programa kabul edilen tek ilçe belediyesi olma unvanını kazandı. Program kapsamında misyon şehir olarak Bulgaristan’ın başkenti Sofya, ikiz şehir olarak ise Macaristan’ın Győr kenti ile eşleşen Yenişehir Belediyesi, ilk teknik saha ziyaretini Sofya Belediyesi’ne gerçekleştirdi. İki gün süren AR-GE ziyaretinde Yenişehir’in hayata geçirdiği çevre ve iklim odaklı projeler, Sofya Belediyesi’ne iyi uygulama örnekleri olarak sunuldu.

SOFYA, YENİŞEHİR’İN TEKNOLOJİSİNİ VE EĞİTİM MODELİNİ İSTEDİ

Toplantılarda, Yenişehir Belediyesi iştiraki Yenişehir İşletmecilik A.Ş tarafından hayata geçirilen BETEM 1 Yeşil Binası ile dijital ikiz tabanlı mikroiklim simülasyonları konusunda geliştirilen metodoloji ve uygulama süreçleri Avrupalı uzmanlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Sofya Belediyesi, Yenişehir Belediyesi’nin iklim krizine karşı geliştirdiği bu yenilikçi yaklaşımları kendi çalışmalarına uyarlama kararı aldı.

Yenişehir Belediyesi ise projenin Avrupa’da da hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan her aşamada Sofya’ya teknik destek sağlamaya hazır olduğunu belirtti. İş birliği köprüsü sadece teknoloji transferiyle sınırlı kalmayacak. Yenişehir Belediyesi de Sofya Belediyesi’nin iklim değişikliğine uyum ve iklim krizine karşı gelecek senaryolarının oluşturulmasına yönelik çalışmalarından faydalanacak. Bu doğrultuda, gelecekte ortaya çıkabilecek iklim risklerinin değerlendirilmesine yönelik senaryo temelli yaklaşımlar Yenişehir’de hayata geçirilecek.

BAŞKAN ÖZYİĞİT: BETEM ARTIK SINIRLARI AŞAN BİR MODEL

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, geliştirilen projelerin Avrupa kentleri tarafından ilgiyle takip edilmesinden memnuniyet duyduklarının altını çizerek, BETEM modelinin artık Türkiye sınırlarını aşan bir başarı hikâyesine dönüştüğünü söyledi. Özyiğit, “Geçtiğimiz hafta AR-GE birimimiz iki günlük bir çalışma için Sofya’ya gitti. Sofya ile iklim konusunda ortak çalışmalar yürütüyoruz. Orada arkadaşlarımız BETEM’lerden bahsetti. Sofya Büyükşehir Belediyesi, BETEM’in felsefesini, hem fiziki bina yapısı hem de içerik anlamında bizimle paylaşmamızı ve kendilerini de bu sürece dahil etmemizi talep etti” dedi.

Kent yönetiminde teknolojinin önemine dikkat çeken Özyiğit, “Bugün dünyada şehirler sadece yönetilmiyor, aynı zamanda ölçülüyor, analiz ediliyor ve simüle ediliyor. Yenişehir Belediyesi de bu dönüşümün Türkiye’deki en ileri örneklerinden birini oluşturuyor. Dijital ikiz teknolojisi sayesinde çevresel verileri analiz ediyor, geleceğe yönelik senaryolar geliştiriyor ve kararlarımızı bilimsel veriler ışığında şekillendiriyoruz. Amacımız kentimizi daha yaşanabilir, daha sağlıklı ve daha dirençli hale getirmek” ifadelerini kullandı.