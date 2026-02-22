Yenişehir’in hafızası bu kez ‘eczacılık’ için tazelendi

Yenişehir Belediyesi’nin kentin kültürel mirasını yaşatmak amacıyla düzenlediği “Bellek Söyleşileri”, dördüncü buluşmasında eczacılık mesleğinin geçmişini ve geleceğini masaya yatırdı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğin konuğu, Türk eczacılığının duayen isimlerinden Mehmet Domaç oldu. Söyleşide eczacılıkta kooperatifleşmenin önemi, ilaç sektöründeki küresel mücadele ve dijital çağda verinin gücü ele alındı.

‘BELLEĞİNİ BİLMEYEN GELECEĞİNİ KURAMAZ’

Etkinliğin açılışında konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, kentin hafızasına sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. Özyiğit, “Kültür ve sanatın başkenti Yenişehir’de belleğimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Geçmişini bilmeyen, geleceğini kurma noktasında başarılı olamaz. Bellek Söyleşileri’nde daha önce farklı meslek gruplarından yaşamıyla, yaptığı işlerle ve eserleriyle iz bırakmış değerleri davet ettik. Bugün de kendi meslek örgütümüzde demokrasi kültürünü yayan, dayanışma ve kooperatifleşme geleneğimizin öncüsü olan değerli büyüğümüz Mehmet Domaç’ı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Özyiğit ayrıca, eczacı kooperatiflerinin ulusal ve uluslararası tekellere karşı verdiği mücadelenin toplumsal sağlık ve dayanışma açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

DAYANIŞMANIN GÜCÜ: GÜNEY ECZA KOOP

Programın konuğu Mehmet Domaç, uzun bir aradan sonra Mersin’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek eczacılık mesleğindeki örgütlü mücadelenin tarihine değindi. Domaç, 1990’lı yılların sonunda zorlu bir süreçten geçen Güney Ecza Koop’un ayakta kalma hikâyesini anlattı. O dönemde Başkan Abdullah Özyiğit ve Faik Burakgazi’nin heyecanlı çalışmalarına ve Türk Eczacıları Birliği’nin desteğine dikkat çeken Domaç, kooperatifin bugün ilaç pazarında önemli bir paya ve ciddi bir istihdama sahip olduğunu söyledi. “İlaç pazarının yüzde 2,8’ine sahipler. Yüzde 3 desek 18 milyar civarında ciro yapıyor. İyi bir kuruluş yani. Çok sayıda da insan çalıştırıyor. Bu çok önemli bir şey” diyen Domaç, 2018 yılında ithal ilaç biriminin özel depolara devredilmek istenmesine karşı yürüttükleri meclis mücadelesini de anlattı. Domaç, “Mecliste komisyona gittik, dağıttık orayı. Yasayı kendi istediğimiz gibi yaptık. İş ciddi ölçüde düzeldi. Türk Eczacıları Birliği, Türkiye'de bulunmayan ve üretilmeyen ilaçların Türkiye'ye getirme hakkına yasal olarak sahip oldu” ifadelerini kullandı.

‘VERİYİ ELİNDE TUTAN DÜNYAYI YÖNETECEK’

Söyleşide küresel ekonomi ve dijital çağın dönüşümüne de değinen Domaç, Daron Acemoğlu’nun Ulusların Düşüşü ve Dar Koridor kitaplarına atıf yaptı. Domaç, kapsayıcı ve hesap verebilir kurumların önemine işaret ederek, Türkiye ekonomisinin düzelmesinin uzun vadeli stratejiler gerektirdiğini söyledi. “Önceleri ekonomiyi elinde tutan toprak sahipleriydi. Daha sonra fabrika sahipleri oldu. Ama şimdi veriyi elinde tutanlar, veriyi toplayanlar ve bu veri üzerinden dünyayı yönetir hale gelenler zenginleşecek. Ayrıca bu veriyi elinde tutanlar siyaseti de denetleyecek” diyen Domaç, Google, Facebook ve Yandex gibi veri toplayan küresel şirketlere dikkat çekti. Söyleşi, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.