Yenişehir Komedi Oyunları Festivali sona erdi

Mersin Yenişehir Belediyesi, kentte kültür ve sanatın erişilebilirliğini artırma hedefi kapsamında bu yıl 5. Yenişehir Komedi Oyunları Festivali’ni düzenledi. 19-23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen festival boyunca toplam 6 oyun, ücretsiz olarak sanatseverlerle buluştu.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen oyunlar, her akşam salonları dolduran binlerce Mersinli tarafından ilgiyle izlendi. Başkan Abdullah Özyiğit, “Yenişehir Belediye Başkanı olarak her zaman sanatın, sanatçının ve sanatseverlerin yanında olmayı sürdüreceğim.” dedi.

5. Yenişehir Komedi Oyunları Festivali, sevilen tiyatro oyunu “Kadın Kafası” ile perdelerini açtı. Festivalin ikinci gününde Mersinli sanatseverler, kahkaha dolu “Bir Takım Azizlikler” oyunu ile keyifli bir akşam geçirdi. Ardından romantik komedi türünün başarılı örneklerinden “Aşk Listesi” sahnelenerek izleyicilerden tam not aldı.

Festivalin dördüncü gününde bu kez ünlü komedyen İlker Gümüşoluk, tek kişilik stand-up gösterisiyle sahne aldı. 23 Kasım’da ise çocuklara özel hazırlanan “Harikalar Mutfağı” sahnelendi. Aynı gün Türkiye’nin en sevilen doğaçlama tiyatro ekiplerinden Mahşeri Cümbüş de sanatseverlerle buluştu. Doğaçlama performanslarıyla bilinen ekip, festivale coşkulu bir final yaparak izleyicilerden alkış aldı. Mersinliler bir hafta boyunca ücretsiz tiyatro oyunları izleme imkanı yakaladı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiği de eşi Senem Özyiğit ile birlikte Mahşeri Cümbüş oyununu izledi.

Festivalin kapanışında açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, sanatın toplumları bir araya getiren en güçlü alanlardan biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Gülümsemenin zor olduğu bu günlerde bile biz sanatla, umutla ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bu festivali sizin için hazırladık ve sizler bu salonları doldurduğunuz sürece de devam edeceğiz. Beş gündür birbirinden güzel oyunlar hemşehrilerimizle, çocuklarımızla buluştu. Salonlarımız doldu taştı. Yenişehir Belediye Başkanı olarak her zaman sanatın, sanatçının ve sanatseverlerin yanında olmayı sürdüreceğim. Yüzünüzden gülümseme eksik olmasın, her şey çok güzel olsun.”