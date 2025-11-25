Yılmaz Karabaş Çocuk Parkı törenle açıldı

Bulancak Belediyesi tarafından yenilenen ve yapımı tamamlanan Yılmaz Karabaş Çocuk Parkı’nın açılışı yapılan törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine Bulancak Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Belediye Başkan Yardımcıları, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği programda mahalle sakinlerinin heyecanı ve çocukların coşkusu dikkat çekti. Törende konuşan Başkan Sıbıç, ilçeye kazandırılan her hizmetin büyük bir titizlikle planlandığını ifade ederek şu sözlere yer verdi:

“İlçemize güzel bir hizmet olan Yılmaz Karabaş Çocuk Parkı’nı, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yenileyerek açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Modern oyun alanları, spor sahası ve dinlenme alanlarıyla her yaşa hitap eden bu projeyi siz değerli hemşehrilerimizin kullanımına sunmanın heyecanı içerisindeyiz. Çocuklarımız her zaman önceliğimizdir; bunu her fırsatta söylüyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Ayrıca, bu parka ismini veren değerli eğitimcimiz merhum Yılmaz Karabaş’ı bir kez daha rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum. İlçemize hizmet etmiş, çok sayıda öğrencinin yetişmesinde emeği geçmiş, bilgisi ve kişiliğiyle örnek olmuş bir öğretmendi. Onun adını yaşatmak bizim için büyük bir onurdur.”

TEŞEKKÜR ETTİLER

Parka adı verilen rahmetli öğretmen Yılmaz Karabaş’ın eşi Nuran Karabaş aile adına teşekkür konuşması yaparken, İlçe Kaymakamımız Ömer Faruk Tuncer de parkın hayırlı olmasını temenni ederek Belediye Başkanı Sıbıç’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından parkın açılış kurdelesi protokol üyeleriyle birlikte kesildi. Başkan Sıbıç, davetlilerle parkı gezerek çocuklarla ve mahalle sakinleriyle sohbet etti, onların taleplerini dinledi ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Çocuklar ve mahalle sakinleri, parkı çok beğendiklerini ifade ederek Başkan Sıbıç’a teşekkürlerini ilettiler.

YILMAZ KARABAŞ KİMDİR?

Bulancak Şemsettin Mahallesi'nde 1958 yılında dünyaya gelmiştir. Annesi Emriye, babası Ahmet KARABAŞ'tır. İlkokulu Şemsettin köy okulunda orta ve liseyi Bulancak'ta okumuştur. Altı kız kardeşi bir de abisi olmak üzere 8 kardeştir. Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde okumuştur. Öğretmenliğe 1981 yılında Kars Cumhuriyet Lisesinde başlamıştır. 1985 yılında Bulancak'a tayin olmuş, Ticaret Lisesinde öğretmenlik yapmıştır. Bulancak'taki ilk görev yerinden sonra sırasıyla İmam Hatip Lisesi, Bulancak Lisesinde çalışmış olup Ticaret Lisesinde öğretmenlik hayatını tamamlamıştır. 2023 yılında 65 yaşında emekli olmuş, evli ve bir çocuk babasıdır. Yılmaz Hoca edebî kişiliği ile ilçede tanınan sevilen, sayılan bir kişidir.

Türk milliyetçiliğine bağlı, vatanını ve milletini seven, gençliğin yetişmesinde çok emeği olan, yetiştirdiği öğrencileriyle bağını hiç koparmayan, onlara önderlik yapmaya devam eden bir eğitmendi. Kitapları çok sever, çok okurdu, tam bir kitap kurdu denilebilirdi. Yetiştirdiği öğrenciler Türkiye'nin her yerinde çeşitli görevler almış, değerli bireyler olmuşlardır. Yazdığı yazılarla edebiyat ve düşünce dünyasına katkıda bulunmuş; şiir, makale, araştırma-inceleme alanlarında birçok kitap yazmıştır.

Emekli olduktan sonra amansız bir hastalığa yakalanmış, yakalandığı hastalığa yenik düşerek 9 Eylül 2023 'de aramızdan ayrılmıştır.