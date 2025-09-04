Muratpaşa’da kardeşlik şöleni başlıyor

Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Yöreler Renkler Festivali, 6-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival ile birlikte Antalya, hafta boyunca türküler, halaylar ve horonlar gibi geleneksel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Toplamda 73 derneğin katılacağı etkinlikte dernekler, kent meydanında kurulan stantlarda şehirlerinin yemeklerini, el sanatlarını, doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtacak. Yöresel ürünlerin de satışa sunulduğu stantlar festival boyunca her gün 12.00-23.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Konuya ilişkin konuşan Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Muratpaşa’nın sadece Türkiye’den değil dünyanın farklı noktalarından göç alan bir kent olduğunu belirtti. Uysal, “İşte bu insanlarımızı saygıdeğer birer komşumuz olarak onurlandırmak için birbirleriyle kaynaşmalarını, birbirlerinin kültürlerini tanımalarını ve Muratpaşa’mızın ortak kent kimliğine dahil olabilmelerini sağlamak için festivalimizin 9’uncusunu düzenliyoruz. Bütün komşularımız davetlidir” diye konuştu.

FESTİVAL COŞKUSU DOLU DOLU ETKİNLİKLERLE YAŞANACAK

Festival, 6 Eylül’de Doğu Anadolu Gecesi ile başlayacak. Gecede Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Sabahat Akkiraz dinleyicileriyle buluşacak. Akkiraz’ın yanı sıra Ali Gündüz ve Hüseyin Uğurlu da gecede sahne alacak. Konserler saat 19.30’da başlayacak. 7 Eylül’de Karadeniz Gecesi ile devam edecek festivalde kemençenin genç virtüözlerinden Ekin Uzunlar sahne alacak. Ayrıca gecede Orhan Çavuş’ta “Horon Zamanı” isimli gösterisiyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Festival, 8 Eylül’de Ege-Marmara Gecesi’yle devam edecek. Gecede Ateş Ali ve Mehmet Yenigün sahne alacak. 9 Eylül’de gerçekleşecek Akdeniz Gecesi’nde Asi Ezgileri Topluluğu, Hüseyin Çabuk ve Mehmet Koparan seyirciyle buluşacak. Ahıska Kafkas Halk Oyunları Topluluğu da hazırladığı gösteriyle kent sakinleriyle olacak. 10 Eylül’de gerçekleşecek Komşu Ülkeler Gecesi’nde Görkem Durmaz sahne alırken 11 Eylül’de gerçekleşecek İç Anadolu Gecesi’nde İbrahim Pala, Orhan Gürsoy, Pınar Okumuş ve Yusuf Deniz sahnede olacak. 12 Eylül’de gerçekleşecek Güney Doğu Anadolu Gecesi’nde ise Baynuri, Canan Kavut ve İhsan Güvercin yurttaşların karşısında bulunacak. “Baran ile Sıra Gecesi” programıyla devam edecek gece, sıra gecelerinin yaşayan ustası Zekeriya Ünlü ve Urfa Sıra Gecesi ekibinin unutulmaz performansıyla son bulacak.