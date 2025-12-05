Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok, belediye personelini yalnız bırakmıyor

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, belediye ekiplerinin tüm saha çalışmalarında yanlarında yer alıyor. İlçenin tamamında her gün hummalı bir mücadele örneği sergileyen belediye ekiplerine teşekkür eden Başkan Altıok’un bu defa durağı Zeytinbeli Mahallesi oldu. Başkan Altıok, Zeytinbeli Mahallesi’nde bulunarak temizlik, ilaçlama, çevre düzenlemesi ve ağaç budama çalışmalarını yerinde takip etti.

YAŞANABİLİR ÇEVRE VURGUSU

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli şekilde yürütülen hizmetlere eşlik eden Başkan Altıok, “Mahalle sakinlerimizin daha temiz ve yaşanabilir bir çevrede hayatlarını sürdürmeleri için gece-gündüz demeden çalışıyoruz” diye konuştu.

Esnaflarla ve mahalle halkıyla tek tek tokalaşan, hallerini hatırlarını soran Başkan Altıok, “Vatandaşlardan da bu yoğun saha çalışması nedeniyle olumlu geri dönüşler alıyoruz. Zeytinbeli’nin ardından diğer mahallelerde de benzer çalışmalarımız devam edecek” dedi.