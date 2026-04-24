Yumurtalık’ta çocuklar için renkli kutlama

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Yumurtalık’ta da büyük bir coşkuyla kutlandı. Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, belediyenin Güney Yıldızı markasıyla çocuklara yönelik sürprizler hazırladı. Başkan Altıok, bayramın neşesini artırmak amacıyla çocuklara ücretsiz döner ve çikolata ikramında bulundu. Başkan Altıok, bu özel günün önemine vurgu yaparak, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel bayram, geleceğe olan inancımızın en güzel göstergesidir” dedi. Tüm çocukların bayramını sevgiyle kutlayan Altıok, belediye olarak Atatürk’ün ilke ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

ÇOCUKLARIN YÜZÜNDE TEBESSÜM OLMAK İÇİN SÜRPRİZ

Yumurtalık Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle 23 Nisan kapsamında çocukların mutluluğunu ön planda tutarak anlamlı bir etkinliğe imza attı. Güney Yıldızı markasıyla hazırlanan sürpriz kapsamında çocuklara ücretsiz döner ve çikolata ikram edilerek bayram sevinci paylaşıldı. Başkan Altıok, “Mutlu çocuklar, güçlü bir geleceğin en güzel teminatıdır” sözleriyle çocukların önemine dikkat çekti.

ÖĞRENCİLERİN ESERLERİ VE GÖSTERİLERİ BÜYÜK BEGENİ TOPLADI

23 Nisan etkinlikleri kapsamında öğrencilerin hazırladığı resim sergisinin açılışı da gerçekleştirildi. Başkan Altıok, sergiyi gezerek öğrencilerin emeklerini takdir etti. Resmi törenlere de katılan Altıok, vatandaşları selamladıktan sonra öğrencilerin hazırladığı gösterileri ilgiyle izledi.

BAŞKAN ALTIOK’TAN ÖĞRENCİLERE TEBRİK VE ÖDÜL

Kutlamalar çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim eden Başkan Altıok, çocukların başarısıyla gurur duyduklarını belirtti. Altıok, “Mutlu çocuklar, güçlü bir geleceğin, güçlü bir Türkiye’nin en güzel teminatıdır” diyerek sözlerini tamamladı. Başkan Altıok, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir kez daha kutladı.