Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü Rize’den madalyalarla döndü

1-2-3 Ağustos tarihlerinde Rize’de düzenlenen Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasına 30 sporcuyla katılan Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı, toplam 14 madalya kazanarak ilçeye büyük bir gurur yaşattı. Sporcular; 3 Altın, 4 Gümüş, 7 Bronz madalya kazanarak şampiyonaya damga vurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, “Genel klasmanda 5. sırada yer alan takım ve başarılarıyla bizleri onurlandıran tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyor, yoğun emek ve gayret gösteren antrenörlerimize teşekkür ediyoruz. Yusufeli Belediyesi olarak, gençlerimizin sporla büyümesini desteklemeye ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” denildi.