Zile Belediyesi’nden miniklere sanat dolu akşam

Zile Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk tiyatrosu etkinliği, Zile Saray Sineması’nda minik izleyicilerle buluştu. Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla sahnelenen gösteri, çocukların neşe dolu anlar yaşamasına sahne oldu. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen tiyatro gösterisi, aileler ve çocuklardan büyük beğeni topladı. Minik tiyatroseverler, sahnede sergilenen renkli karakterlerle hem güldü hem öğrendi. Aileler ise çocuklarıyla birlikte keyifli dakikalar geçirerek sanat dolu bir akşam yaşadı. Zile Belediyesi yetkilileri, kültürel etkinliklerin çocukların hayal gücünü geliştirmede ve sosyal becerilerini artırmada büyük önem taşıdığını vurguladı. Belediyenin açıklamasında, “Amacımız, ilçemizdeki çocuklarımızı erken yaşta sanatla buluşturmak, onların kültürel gelişimine katkı sağlamak ve ailelerimizin birlikte kaliteli vakit geçirebileceği ortamlar sunmaktır” denildi. Zile Belediyesi, ilçede kültür ve sanatın yaygınlaşması için çocuklara yönelik benzer etkinliklerin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini duyurdu.