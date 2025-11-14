Zile’de alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

Zile Belediyesi, altyapıdan çevre düzenlemelerine kadar pek çok alanda çalışmaya devam ediyor. Zile Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin en önemli simgelerinden biri olan Zile Kalesi’nde çim biçme, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Zile Kalesi ve Veni Vidi Vici Kent Müzesi, düzenli bakım çalışmalarıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

YAĞMUR SUYU IZGARA ÇALIŞMALARI

Taşkın riskini azaltmak amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen noktalarda yağmur suyu ızgara döşeme çalışmaları yapıldı. Bu uygulamalarla yağış dönemlerinde oluşabilecek su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

KURU PEYZAJ UYGULAMALARI

Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen kuru peyzaj uygulamaları, ilçenin farklı noktalarında devam ediyor. Doğal taşlar, dekoratif bitkiler ve su tasarrufu sağlayan malzemelerle yapılan bu çalışmalar, çevre estetiğine katkı sunarken sürdürülebilir peyzaj anlayışını da destekliyor.

İSMET İNÖNÜ PARKI YENİDEN YEŞİLE BÜRÜNDÜ

Saraç Köyü Yolu üzerindeki İsmet İnönü Parkı’nda yapılan çimlendirme çalışmaları tamamlandı. Park, yemyeşil görünümüyle vatandaşların dinlenebileceği, nefes alabileceği yeni yaşam alanlarından biri haline geldi.

ENGELSİZ YÜRÜYÜŞ YOLU ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Zile Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yürütülen altyapı düzenlemeleri kapsamında dört ana cadde başta olmak üzere belirlenen bölgelerde engelli yürüyüş yolları ve kaldırım tamiratı çalışmalarına devam ediyor.

YENİ PARKLARLA YEŞİL ALAN SAYISI ARTIYOR

Saraç Köyü Yolu İsmet İnönü Caddesi üzerinde yapılan yeni park çalışması, çimlendirme ve çevre düzenlemeleriyle tamamlandı. Açılışının ardından vatandaşların yeni sosyal buluşma alanı olacak park, ilçeye yeşil bir soluk kazandıracak.