Zile’nin çehresi değişti

Zile Belediyesi, son 7 yılda sürdürülen kapsamlı yenileme, bakım ve onarım çalışmalarıyla ilçedeki tüm parkları modern ve güvenli hale getirdi. İlçede bulunan 52 park, düzenli olarak elden geçirilirken, 2019 yılından bu yana 6 yeni park rekreasyon alanları, oyun grupları ve fitness ekipmanlarıyla donatılarak toplam 20 bin metrekarelik yeni sosyal yaşam alanı Zile’ye kazandırıldı. Atıl durumda olan birçok nokta yeşil alanlara dönüştürülerek Zile’nin çehresi tamamen değişti. Yeni düzenlenen parklar; oyun alanları, yürüyüş yolları, spor ekipmanları ve dinlenme alanlarıyla yurttaşlara nefes alabilecekleri modern mekânlar sunuyor.

Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, park çalışmalarıyla ilgili mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Zile’mizde yeşil alanları artırmak, parklarımızı yenilemek ve vatandaşlarımızın güvenle kullanabileceği sosyal yaşam alanları oluşturmak için çalışıyoruz. Parklarımıza gerekli özeni göstermemiz, kamu malına zarar verilmemesi ve bu alanların gelecek nesillere en sağlıklı şekilde ulaşması açısından büyük önem taşıyor. Daha yaşanabilir bir Zile için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”