Zile’nin gururu Volkan Bilgin Türkiye şampiyonu oldu

26.02.2026 14:10:00
Cumhuriyet/Ankara
Zile, genç bir sporcusunun elde ettiği büyük başarıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Kocaeli'nde düzenlenen Okullararası Gençler Serbest Türkiye Şampiyonası’ndan ilçeye gurur veren birincilik haberi geldi.

Zile Belediye Spor Kulübü sporcusu ve Zile Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Volkan Bilgin, zorlu geçen müsabakalar sonunda tüm rakiplerini geride bırakarak kendi sikletinde Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyona boyunca sergilediği üstün performans, teknik kapasitesi ve mücadeleci ruhuyla dikkat çeken genç sporcu, final karşılaşmasında da rakibine üstünlük sağlayarak altın madalyanın sahibi oldu. Elde edilen bu önemli başarı, hem okul camiasında hem de ilçe genelinde büyük sevinçle karşılandı. Sporcuya destek veren antrenörlerinin özverili çalışmaları ve ailesinin katkıları da takdirle anıldı. Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şehrimize altın madalyanın haklı gururunu yaşatan genç yeteneğimizi, üzerinde emeği olan antrenörlerini ve kıymetli ailesini yürekten tebrik ediyoruz. Disiplini ve azmiyle örnek olan sporcumuzun başarılarının artarak devam edeceğine inanıyoruz. Başarıların daim olsun şampiyon, Zile seninle gurur duyuyor.”

 

