Zile ve Roma kardeş şehir olmaya yakın

Ankara İtalya Büyükelçiliği'nde önemli bir buluşma gerçekleşti.

Anadolu'da Roma İmparatorluğunun önemli tarihi olaylarının yaşandığı Zile ile İtalya'nın başkenti Roma'nın kardeş şehir olması için görüşmeler başladı.

Ankara'da İtalya Büyükelçiliği'ndeki toplantıya, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş İtalya Kültür Ateşesi Diego A.Cimino, İtalyan Büyükelçlik Müsteşarı Francesco de Stefanı Spadafora katıldı.

Toplantıda ortak kültürel mirasın korunması, Zile'de yapılan Amfitiyatro ve Mozaik kazılarında İtalya ile işbirliği, Roma ve Zile Belediyelerinin kardeşlik altyapılarının oluşturulması konuları görüşüldü

Samimi bir ortamda geçen görüşmelerde Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın Büyükelçi Giorgio Marrapodi'yi Zile'ye davet etti.

Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da Zile'deki kültürel mirasın dünyanın ortak mirası olduğunu bu değerlerimizin UNESCO ortak miras kapsamına alınması için İtalya büyükelçisinden destek istedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş de Zile ile Ankara Belediyelerinin kardeş belediye olduğunu bu kardeşliğe Roma'nın da katılmasının ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendireceğini söyledi.