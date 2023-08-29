15.Vize Tarih ve Kültür Festivali muhteşemdi

Yayınlanma: 29.08.2023 - 17:52

Güncelleme: 29.08.2023 - 17:52

İlk olarak Atatürk Resimleri sergisi protokol tarafından ziyaret edildi. Tören alanında açılıs konuşmaları, çelenk sunumu, folklor gösterisi gerçekleştirildikten sonra kortej eşliğinde festival alanına geçildi. Festival ateşi yakıldıktan sonra kurdele kesilerek verilen kokteyl programının ardından konser programları başladı.

Festivalin 1.aksamı muhteşemdi. Festivalde ilk olarak Alpay sahne ldı.Ardından Aydan'ın seslendirdiği şarkılarla katılımcılar coşkulu anlar yasadı.Gülben Ergen'in sahne almasıyla birlikte festival alanındaki eğlence doruğa çıktı.Vizeli Uğurkan Erez de katılım sağlayarak festivalin1.gecesine ortak oldu.Aynı zamanda Uğurkan Erez ve Gülben Ergen'in dogumgünleri olması sebebiyle günün anısına pasta kesimi gerçekleştirildi. Katılımcıların birbirinden eğlenceli anlar yaşadığı festival 2 ve 3 aksamları ile devam etti.

Festivalin 2 Günü ise gündüz etkinlikleri kapsamında Vize Belediyesi YazSporKursları kapsamında madalya töreni düzenlendi.Belediye Başkanı Ercan Özalp kurslara katılan tüm öğrencilere madalyalarını ve hediyelerini takdim etti.Kursları gerçekleştirilen öğretmenlerin plaketleri verilerek emeklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Özalop tören sonunda tüm katılımcılara dondurma ikramında bulundu. 1

5.Vize Tarih ve Kültür Festivalimizin 2.aksamı muhteşemdi. Burcu ve Merve konserlerinin ardından sahne alan RUBATO seslendirdiği şarkılarla alanda bulunanlara coşku dolu anlar yaşattı.

Festivalin 3 Gününde etkinlikleri kapsamında Zeynep Vardar Art's Standında ''Bir Renkte Sen Kat''Workshop etkinliği gerçekleştirilerek, çocuklar için

çeşitli oyun grupları kurularak eğlenceli anlar yaşattı. Festivalin son akşamında Sevtuğ ve Merve konserlerinin ardından sahne alan Cem Belevi seslendirdiği şarkılarla alanda bulunanlara coşku dolu anlar yaşattı.



