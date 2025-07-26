Kemer Belediyesi’nin ücretsiz eğitimleri gençlere üniversite sınavında umut oldu: Üniversite kazanana 3 bin 500 TL’lik burs

Antalya Kemer Belediyesi’nin Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu’nda üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere verilen ücretsiz eğitimler sonucunda ilk 150 bin içinde 103 öğrenci dereceye girdi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, dereceye giren öğrencilere üniversite yaşamları boyunca aylık 3 bin 500 TL’lik burs desteğinde bulunacaklarını açıkladı.

Antalya’nın Kemer Belediyesi’nin destek eğitim kurslarına katılan öğrencilerin, üniversite sınavındaki başarıları dikkat çekti. Belediyenin Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu’nda üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere verilen ücretsiz eğitimler sonucunda, Türkiye genelinde ilk 2 bin içinde 2, ilk 3 bin içinde 6, ilk 5 bin içinde 8, ilk 10 bin içinde 14, ilk 50 bin içinde 41, ilk 75 bin içinde 54, ilk 150 bin içinde 103 öğrenci dereceye girdi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise belediye olarak öğrencilere üniversiteyi kazandıktan sonra da yalnız bırakmayacaklarını açıkladı. Başkan Topaloğlu; “Amacımız bu gençlerin vatanını, milletini ve bayrağını seven ve aynı zamanda Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen gençler olarak yetişmesini sağlamak. Kemer Belediyesi olarak çocuklarımıza kurs, servis ve diğer tüm eğitim alanında destek olduk ve olmaya devam ediyoruz. Çocuklarımız bu yıl üniversiteye girecekler ve her ay onların hesaplarına 3 bin 500 TL burs desteği olarak para yatıracağız” dedi.

ÖĞRENCİLER BAŞKANI ZİYARET ETTİ

İlk 10 bin içinde dereceye giren öğrenciler ise Kurs Müdürü Suat Göv’le Başkan Topaloğlu’nu makamında ziyaret etti. Öğrenciler, ODTÜ, Galatasaray Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nde okumak istediklerini aktardı. Ziyaretin ardından öğrenciler Topaloğlu tarafından Akra Otel’de düzenlenen yemek programına katıldı.