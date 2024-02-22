Manisa’da hedef daha fazla belediye

Yayınlanma: 22.02.2024 - 17:53

Güncelleme: 22.02.2024 - 17:53

Manisa’da il başkanı olarak görev yapan Ferdi Zeyrek, partisinin kentteki oyunu artırmak için çalışmalarına devam ediyor. İlçeleri ziyaret ederek yurttaşlarla buluşan Zeyrek, “Manisa’ya yeni bir başkan gerekiyor. 31 Mart gecesi Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde CHP bayrağını dalgalandıracağım. Şehre vizyon katmaya ve şehrimizin önümüzdeki 20, 30 ve 40 yılının vizyonunu ortaya koymaya geliyoruz” dedi.

Ahmet Öküzcüoğlu Alaşehir’de belediye başkanlığını kazandı ve 73 yıl sonra belediye CHP’ye geçmiş oldu. Seçim çalışmalarına hız veren ve aldığı geri dönüşlerden memnun olduğunu aktaran Öküzcüoğlu, “Geldiğimde, ‘Ayırmayacağım kayırmayacağım’ demiştim, beş yıldır da dediklerimi yaptım. Aynı düşüncelerle sizlerle beraber olmak için bir beş yıl daha destek istiyorum” ifadeleri kullandı.

Turgutlu Belediye Başkan adayı ve mevcut başkan Çetin Akın, seçim çalışmaları kapsamında sürdürdüğü mahalle ziyaretlerine hemşerileriyle bir araya geldi. Akın, “Sizlerin karşısında gururla, göğsümüzü gere gere duruyoruz. Bundan sonraki süreçte de tertemiz bir beş yılı Allah bize nasip etsin” dedi.