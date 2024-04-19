MHP'li başkan AKP'den devralınan borçları belediye binasının duvarına astı

MHP'li İnebolu Belediye Başkanı Uzuner, AKP'den devralınan borçları belediye binasının duvarına astı.

İHA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 16:37
MHP'li başkan AKP'den devralınan borçları belediye binasının duvarına astı
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MHP'li İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, daha önceki dönemden kalan borçları gösteren afişi belediye binası duvarına astırdı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, belediyenin önceki döneminden kalan borçların listesinin yer aldığı afişi belediye binası duvarına astırdı. Afişte SGK, Maliye ve İller Bankası’na olmak üzere 45 milyon 927 bin 762 TL borcun olduğu belirtildi. Afiş ayrıca Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Kent Müzesi’nde de sergilendi.

AKP'DEN DEVRALMIŞTI

MHP'li Uzuner, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yüzde 43 oy alarak başkanlığı kazanmış ve AKP'li Mustafa Huner Özay'dan yönetimini devralmıştı.


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