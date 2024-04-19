MHP'li başkan AKP'den devralınan borçları belediye binasının duvarına astı
MHP'li İnebolu Belediye Başkanı Uzuner, AKP'den devralınan borçları belediye binasının duvarına astı.
MHP'li İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, daha önceki dönemden kalan borçları gösteren afişi belediye binası duvarına astırdı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, belediyenin önceki döneminden kalan borçların listesinin yer aldığı afişi belediye binası duvarına astırdı. Afişte SGK, Maliye ve İller Bankası’na olmak üzere 45 milyon 927 bin 762 TL borcun olduğu belirtildi. Afiş ayrıca Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Kent Müzesi’nde de sergilendi.
AKP'DEN DEVRALMIŞTI
MHP'li Uzuner, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yüzde 43 oy alarak başkanlığı kazanmış ve AKP'li Mustafa Huner Özay'dan yönetimini devralmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!