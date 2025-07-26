Silivri Belediyesi’nden hayvan üreticisine yem

Silivri Belediyesi, hayvan üreticilerine yönelik yem ve saman desteği başlattı. Akören Mahallesi’nde düzenlenen ilk dağıtım törenine katılan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yaklaşık 110 üreticiye destek sağlandığını belirtti. Belediyeye ait tarım arazilerinden elde edilen saman ve tritikalenin üreticiyle paylaşılmasının sadece maddi bir destek olamadığını vurgulayan Balcıoğlu, bunun vicdani bir sorumluluk olduğunun da altını çizdi.

Başkan Balcıoğlu, “Yem fiyatı almış başını gitmiş, saman altın değerinde. Ama biz bu zorlukları uzaktan izleyemeyiz. Belediyeciliği bir vicdan meselesi olarak görüyoruz. Silivri genelinde üreticilerimize 40 bin balya saman ve 3 bin 500 çuval tritikale ulaştıracağız. Bu sadece bir dağıtım değil, üreticimizin yüküne omuz verme, emeğine sahip çıkma meselesidir” dedi.

‘BU TOPRAKLAR BU HALKIN’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen tarımsal desteklerin Silivri’ye 100 milyon TL’nin üzerinde katkı sağladığını belirten Balcıoğlu, bu dayanışmanın büyüyerek süreceğini söyledi. Balcıoğlu, geçen yıl sağlanan fide, tohum ve distilasyon gibi desteklerinin ardından bu yıl çok daha fazlasını yapacaklarını vurguladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Köylü milletin efendisidir” sözünü hatırlatan Balcıoğlu, “Bu topraklar bu halkın. Biz üretime hizmet ediyoruz. Size söz veriyorum, bu bereketli toprakları Silivri’nin muhafızı olarak betona kurban ettirmeyeceğim. Siz üretin, Silivri kazansın” diye konuştu.