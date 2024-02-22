43 yeni kütüphane yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kütüphanelerinde İstanbullu gençler sadece kitaplardan faydalanmakla kalmıyor aynı zamanda derslerini çalışıyor, bulunduğu öğrenim seviyesine uygun deneme sınavlarından ve ücretsiz internetten, bilgisayarlardan faydalanabiliyor. Ayrıca sınav ve tercih dönemlerindeki öğrenciler İBB kütüphanelerinde ücretsiz danışmanlık hizmetinden yararlanabiliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 17:49
43 yeni kütüphane yapıldı
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İBB yeni açtığı 43 yeni ve yüksek donanımlı kütüphanenin yanı sıra Mecidiyeköy Meydanı’na da ilk ödünç kütüphaneyi açtı. Bu kütüphaneyle tüm okuyucuların kitaplara ve bilgiye erişimini çok daha kolay hale getirmeyi amaçladı. İBB ayrıca Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 90’lı yıllardan itibaren her yıl seçilen “dünya kitap başkenti” unvanını kazanmak için başvuru yaptı.

 

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