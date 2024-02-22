43 yeni kütüphane yapıldı

Yayınlanma: 22.02.2024 - 17:49

Güncelleme: 24.02.2024 - 20:08

İBB yeni açtığı 43 yeni ve yüksek donanımlı kütüphanenin yanı sıra Mecidiyeköy Meydanı’na da ilk ödünç kütüphaneyi açtı. Bu kütüphaneyle tüm okuyucuların kitaplara ve bilgiye erişimini çok daha kolay hale getirmeyi amaçladı. İBB ayrıca Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 90’lı yıllardan itibaren her yıl seçilen “dünya kitap başkenti” unvanını kazanmak için başvuru yaptı.